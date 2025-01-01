Захватывающее представление для всей семьи с живыми динозаврами впервые пройдет в Сочи с 4 июля! Не упустите возможность стать свидетелями уникального шоу, которое является единственным в своем роде в России.
Зрители смогут потрогать динозавров, погладить их и, конечно, сделать памятные фотографии. А на одном из динозавров даже можно прокатиться верхом!
Адрес: ТРЦ «МореМолл», 2 этаж, ул. Новая Заря, 7
Обратите внимание: отдельный билет должен быть у каждого гостя, включая детей и родителей. Дети до 2 лет могут пройти бесплатно, а дети до 7 лет должны быть в сопровождении взрослого с билетом.
Не пропустите это удивительное событие! Увидеть живых динозавров — это шанс, который выпадает не каждому.