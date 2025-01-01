Шоу «Знакомьтесь, динозавры!» в Сочи

Захватывающее представление для всей семьи с живыми динозаврами впервые пройдет в Сочи с 4 июля! Не упустите возможность стать свидетелями уникального шоу, которое является единственным в своем роде в России.

Что вас ждет?

Огромные и реалистичные динозавры: стегозавр, трицератопс, аллозавр, а также голова гиганта-тираннозавра.

Ручные малыши: велоцираптор и паразауролоф.

Профессиональные актеры театра, которые оживят этот незабываемый опыт.

Захватывающий сюжет и вовлекающая атмосфера.

Сценический свет и музыка, погружающие в мир динозавров.

Интерактивные игры и атмосфера настоящей научной лаборатории.

Зрители смогут потрогать динозавров, погладить их и, конечно, сделать памятные фотографии. А на одном из динозавров даже можно прокатиться верхом!

Важные детали

Адрес: ТРЦ «МореМолл», 2 этаж, ул. Новая Заря, 7

Обратите внимание: отдельный билет должен быть у каждого гостя, включая детей и родителей. Дети до 2 лет могут пройти бесплатно, а дети до 7 лет должны быть в сопровождении взрослого с билетом.

Не пропустите это удивительное событие! Увидеть живых динозавров — это шанс, который выпадает не каждому.