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Шоу динозавров
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Шоу динозавров

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О концерте/спектакле

Шоу «Знакомьтесь, динозавры!» в Сочи

Захватывающее представление для всей семьи с живыми динозаврами впервые пройдет в Сочи с 4 июля! Не упустите возможность стать свидетелями уникального шоу, которое является единственным в своем роде в России.

Что вас ждет?

  • Огромные и реалистичные динозавры: стегозавр, трицератопс, аллозавр, а также голова гиганта-тираннозавра.
  • Ручные малыши: велоцираптор и паразауролоф.
  • Профессиональные актеры театра, которые оживят этот незабываемый опыт.
  • Захватывающий сюжет и вовлекающая атмосфера.
  • Сценический свет и музыка, погружающие в мир динозавров.
  • Интерактивные игры и атмосфера настоящей научной лаборатории.

Зрители смогут потрогать динозавров, погладить их и, конечно, сделать памятные фотографии. А на одном из динозавров даже можно прокатиться верхом!

Важные детали

Адрес: ТРЦ «МореМолл», 2 этаж, ул. Новая Заря, 7

Обратите внимание: отдельный билет должен быть у каждого гостя, включая детей и родителей. Дети до 2 лет могут пройти бесплатно, а дети до 7 лет должны быть в сопровождении взрослого с билетом.

Не пропустите это удивительное событие! Увидеть живых динозавров — это шанс, который выпадает не каждому.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 26 июля
Море-молл Сочи, Новая Заря, 7
19:00 от 1870 ₽
Сочи, 27 июля
Море-молл Сочи, Новая Заря, 7
13:00 от 1870 ₽ 15:00 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽
Сочи, 28 июля
Море-молл Сочи, Новая Заря, 7
13:00 от 1870 ₽ 14:00 от 1870 ₽ 16:00 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽
Сочи, 29 июля
Море-молл Сочи, Новая Заря, 7
14:00 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽
Сочи, 30 июля
Море-молл Сочи, Новая Заря, 7
14:00 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽
Сочи, 31 июля
Море-молл Сочи, Новая Заря, 7
14:00 от 1870 ₽ 17:00 от 1870 ₽ 19:00 от 1870 ₽

В ближайшие дни

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Фото-приключение по центру Сочи: порт, парк, дольмены
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