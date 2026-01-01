Оповещения от Киноафиши
«Марсупилами. Пушистый круиз»
Шоу «Дай мне слово»
Билеты от 800₽
О концерте

Кастинг ведущих свадеб в баре «Руки Вверх!»

Скоро вы сможете стать свидетелями уникального шоу, где пары ищут идеального ведущего для своего самого важного дня жизни. Здесь вам не придется тратить время на утомительные поиски в интернете. Вечер обещает быть насыщенным и захватывающим!

Что вас ждет?

В течение двух часов вы сможете увидеть несколько топовых ведущих, каждый из которых предложит свой уникальный стиль и харизму. Ведущие, словно дирижёры, создают атмосферу праздника. Вы станете не только зрителями, но и жюри, оценивая их в реальной работе. Сравнивайте, задавайте вопросы и выбирайте своего идеального кандидата!

Преимущества участия

  • Портфолио вживую: наблюдайте за ведущими в действии, а не только в отретушированных видео.
  • Безопасное поле: оцените, с кем вам действительно комфортно взаимодействовать.
  • Экономия времени: сэкономите месяцы на поисках и пробных встречах.
  • Готовое решение: уйдете с контактом «своего» ведущего и идеями для сценария праздника.

Дополнительные удовольствия

Вас также ждут приятные бонусы:

  • Свадебный торт: продегустируйте сладкое творение талантливого кондитера, чтобы выбрать лучший для вашего праздника.
  • Пробные фотографии: профессиональный свадебный фотограф создаст волшебные снимки и поделится с вами своими контактами.
  • Консультация от «Студии событий»: получите личные рекомендации по организации вашей свадьбы и спецпредложения для участников шоу.

Как стать частью этого события?

Количество мест ограничено, чтобы создать камерную и доверительную атмосферу. Это будет не просто шоу, а первый важный шаг к вашей уникальной свадьбе. Забронируйте место для себя и своей половинки, чтобы вы могли начать сказку с правильного героя.

Апрель
Май
5 апреля воскресенье
16:00
Руки вверх! Москва, Декабристов, 15, стр. 2
от 800 ₽
17 мая воскресенье
16:00
Руки вверх! Москва, Декабристов, 15, стр. 2
от 800 ₽

