Шоу «Дай мне слово»

Кастинг ведущих свадеб в баре «Руки Вверх!»

Скоро вы сможете стать свидетелями уникального шоу, где пары ищут идеального ведущего для своего самого важного дня жизни. Здесь вам не придется тратить время на утомительные поиски в интернете. Вечер обещает быть насыщенным и захватывающим!

Что вас ждет?

В течение двух часов вы сможете увидеть несколько топовых ведущих, каждый из которых предложит свой уникальный стиль и харизму. Ведущие, словно дирижёры, создают атмосферу праздника. Вы станете не только зрителями, но и жюри, оценивая их в реальной работе. Сравнивайте, задавайте вопросы и выбирайте своего идеального кандидата!

Преимущества участия

Готовое решение: уйдете с контактом «своего» ведущего и идеями для сценария праздника.

Дополнительные удовольствия

Вас также ждут приятные бонусы:

Консультация от «Студии событий»: получите личные рекомендации по организации вашей свадьбы и спецпредложения для участников шоу.

Как стать частью этого события?

Количество мест ограничено, чтобы создать камерную и доверительную атмосферу. Это будет не просто шоу, а первый важный шаг к вашей уникальной свадьбе. Забронируйте место для себя и своей половинки, чтобы вы могли начать сказку с правильного героя.