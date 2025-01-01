Шоу «‎Чужие письма»‎

Чужие Письма: Погружение в Ментальное Здоровье

8 и 9 августа на сцене нашего театра состоится уникальное мероприятие «Чужие Письма», где зрители смогут стать участниками интерактивного обсуждения актуальных тем ментального здоровья. Психотерапевт Ольга Кузнецова вместе с приглашённым гостем разберут индивидуальные запросы и ситуации, которые волнуют людей в зале.

Формат мероприятия

Зрители нашего проекта часто пишут нам письма, делясь своими жизненными историями и переживаниями. На этих встречах Ольга Кузнецова строит психоаналитические гипотезы, предлагая новые взгляды на знакомые проблемы. Участники смогут не только услышать профессиональное мнение, но и задать вопросы, касающиеся их личных ситуаций.

Как подготовиться

Мы призываем вас заранее подготовить короткий рассказ о ситуации или проблеме, которая вас беспокоит. Это отличная возможность узнать, как профессионал видит вашу ситуацию и какие паттерны можно выделить в вашем опыте. Не упустите шанс поделиться своей историей и получить полезные советы.

Почему это важно

Темы ментального здоровья становятся всё более актуальными в нашем обществе. Участие в «Чужих Письмах» поможет привлечь внимание к важным вопросам и снять стигму, связанную с психическими расстройствами. Каждый голос имеет значение, и ваша история может помочь другим.

Не пропустите это уникальное событие! Вход свободный, но количество мест ограничено. Рекомендуем заранее забронировать билеты.