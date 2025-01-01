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Киноафиша Шоу «‎Чужие письма»‎

Шоу «‎Чужие письма»‎

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Чужие Письма: Погружение в Ментальное Здоровье

8 и 9 августа на сцене нашего театра состоится уникальное мероприятие «Чужие Письма», где зрители смогут стать участниками интерактивного обсуждения актуальных тем ментального здоровья. Психотерапевт Ольга Кузнецова вместе с приглашённым гостем разберут индивидуальные запросы и ситуации, которые волнуют людей в зале.

Формат мероприятия

Зрители нашего проекта часто пишут нам письма, делясь своими жизненными историями и переживаниями. На этих встречах Ольга Кузнецова строит психоаналитические гипотезы, предлагая новые взгляды на знакомые проблемы. Участники смогут не только услышать профессиональное мнение, но и задать вопросы, касающиеся их личных ситуаций.

Как подготовиться

Мы призываем вас заранее подготовить короткий рассказ о ситуации или проблеме, которая вас беспокоит. Это отличная возможность узнать, как профессионал видит вашу ситуацию и какие паттерны можно выделить в вашем опыте. Не упустите шанс поделиться своей историей и получить полезные советы.

Почему это важно

Темы ментального здоровья становятся всё более актуальными в нашем обществе. Участие в «Чужих Письмах» поможет привлечь внимание к важным вопросам и снять стигму, связанную с психическими расстройствами. Каждый голос имеет значение, и ваша история может помочь другим.

Не пропустите это уникальное событие! Вход свободный, но количество мест ограничено. Рекомендуем заранее забронировать билеты.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 1000 ₽

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