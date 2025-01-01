Меню
Шоу чемпионов магии
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шоу чемпионов магии

Спектакль Шоу чемпионов магии

Постановка
Театр иллюзии 6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Шоу чемпионов магии в Московском театре иллюзии

Премьера этого года — «Шоу чемпионов магии». На этой уникальной сцене профессиональные иллюзионисты сразятся, чтобы доказать, кто из них лучший!

Вдохновляющая история

В центре сюжета находятся друзья и чемпионаты по сценической магии. Зрителям представят молодые, но уже нашедшие своё место в мире иллюзий артисты: Алан Симонов, Владимир Григорьев и Даниэль Санкин.

Расследование магии

Главные герои — Кролик и его партнёр Вопрос Ик, которых сыграют виртуозные шоумены Майк Смайл и Арсений Краковский. Они стремятся разгадать тайну успеха магов и начинают собственное расследование. С помощью ЧудоУстановки они исследуют закулисье великих иллюзионных выступлений.

Секреты волшебства

Глазами Кролика и Вопроса Ика зрители увидят каждого артиста, проникнут в его магический мир и узнают секреты создания невероятных номеров и трюков.

Удивительный финал

В финале, когда завеса тайны почти рассеяна, Кролику удается совершить потрясающее открытие! Какое именно — это узнают лишь те, кто станет свидетелем  «ШОУ ЧЕМПИОНОВ МАГИИ».

Купить билет на спектакль Шоу чемпионов магии

Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽

Фотографии

Шоу чемпионов магии Шоу чемпионов магии Шоу чемпионов магии Шоу чемпионов магии

