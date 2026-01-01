Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу барабанщиков «Чувство ритма»
Киноафиша Шоу барабанщиков «Чувство ритма»

Шоу барабанщиков «Чувство ритма»

0+
Возраст 0+

О концерте

Энергия ритма от шоу барабанщиков

Приготовьтесь к захватывающему представлению от шоу барабанщиков Чувство ритма, которое обещает погрузить зрителей в невероятный мир музыки и визуальных эффектов. Под руководством талантливого Андрея Алексеева на сцене взорвется энергия девяти выдающихся барабанщиков.

Шоу станет настоящим праздником для любителей музыки. Яркие номера, впечатляющая игра на разнообразных ударных инструментах и оригинальные переложения популярных мелодий создадут уникальную атмосферу, где каждый сможет поймать чувство ритма. Участники шоу используют ударные инструменты со всего света, что делает каждое выступление принципиально уникальным.

Не упустите возможность стать частью этого зрелищного шоу! Это событие точно не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Купить билет на концерт Шоу барабанщиков «Чувство ритма»

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
13 июня суббота
20:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Божья коровка
0+
Поп Рок
Божья коровка
19 апреля в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 340 ₽
Хитобои
18+
Поп
Хитобои
22 марта в 20:00 Ben Hall
от 1000 ₽
Александр Иванов и группа «Рондо»
12+
Рок
Александр Иванов и группа «Рондо»
4 марта в 19:00 МТС Live Холл
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше