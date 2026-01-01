Шоу-балет «Тодес»
12+
Продолжительность 90 минут
О спектакле

Танцевальный коллектив Аллы Духовой в Зимнем театре Сочи

Театр «Todes» — это не просто танцевальный коллектив, а целый мир, созданный Аллой Духовой. На протяжении трех десятилетий он радует своих учеников и зрителей магией танца.

История Творчества

С момента своего основания в 1987 году, когда Алла Духова объединила группу талантливых танцоров-брейкдансеров, театр быстро завоевал популярность на российской эстраде. В течение десяти лет «Todes» украшал концерты известных звезд отечественного шоу-бизнеса, привнося в их выступления уникальную хореографию.

Танец как Стиль Жизни

За 30 лет существования театр «Todes» стал неотъемлемой частью культурной жизни страны, формируя не только профессиональных танцоров, но и целые поколения ценителей искусства. Танец здесь — это больше, чем просто движение; это образ жизни, который помогает раскрыть самые глубокие эмоции.

Посетите спектакли театра «Todes» и узнайте, как великолепие танца способно изменить восприятие мира!

Купить билет на спектакль Шоу-балет «Тодес»

Помощь с билетами
В других городах
Июль
14 июля вторник
20:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 2000 ₽

