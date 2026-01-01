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Шоу 4 струны
Билеты от 3000₽
Киноафиша Шоу 4 струны

Шоу 4 струны

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте

Музыкальный вечер «4 струны» от Симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония»

Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» представляет новый проект, который вдохновит ценителей классической музыки. Концерт под названием «4 струны» продемонстрирует удивительное разнообразие музыкальных произведений, созданных для всего лишь четырех струн инструмента.

Чарующая палитра музыки

На концерте будут исполнены шедевры виртуозной скрипичной музыки — от яркого и динамичного Каприса Паганини до страстных и мелодичных цыганских напевов. Каждый произведение олицетворяет богатство музыкальной традиции, способной тронуть самые глубокие чувства зрителей.

Знакомство с солистами

На сцене выступят талантливые музыканты:

  • Владимир Солуянов — скрипка
  • Евгений Цзю — скрипка
  • Дмитрий Жемчужин — альт
  • Александр Забабуркин — виолончель
  • Роман Смолин — бас-гитара

Каждый из солистов не только мастер своего дела, но и личность, способная создать уникальную атмосферу на концерте.

Приглашаем на вечер музыки

Не упустите шанс насладиться магией музыки на концерте «4 струны». Это событие обещает зарядить положительными эмоциями и подарить незабываемые впечатления всем любителям музыки.

Купить билет на концерт Шоу 4 струны

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Октябрь
Декабрь
10 октября суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 3000 ₽
5 декабря суббота
15:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 3000 ₽

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