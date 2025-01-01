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Шотландская
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Шотландская

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 13 Симфонический бестселлер Симфонический оркестр Программа Мендельсон. Увертюра «Гебриды» Сен-Санс. Сюита для виолончели с оркестром Мендельсон. Симфония № 3 «Шотландская» Воплощённые в музыке впечатления от Шотландии немецкого романтика Мендельсона и нежное соло виолончели в сюите Сен-Санса. Подернутые дымкой картины природы севера, бушующее море и крики чаек. Во главе создаваемого оркестром пейзажа — дирижёр и виолончелист Алексей Васильев. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Васильев Алексей Храмцова Мария (виолончель)

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 20 января
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 900 ₽

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