Входит в Абонемент 13 Симфонический бестселлер Симфонический оркестр Программа Мендельсон. Увертюра «Гебриды» Сен-Санс. Сюита для виолончели с оркестром Мендельсон. Симфония № 3 «Шотландская» Воплощённые в музыке впечатления от Шотландии немецкого романтика Мендельсона и нежное соло виолончели в сюите Сен-Санса. Подернутые дымкой картины природы севера, бушующее море и крики чаек. Во главе создаваемого оркестром пейзажа — дирижёр и виолончелист Алексей Васильев. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Васильев Алексей Храмцова Мария (виолончель)