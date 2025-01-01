Спектакль Шот лист|Барная комедия

Иммерсивный спектакль в баре

Приглашаем вас на «Шот лист» – барную комедию, которая развернется в атмосфере легкого флирта и неожиданных откровений. Спектакль пройдет в уютном баре, где страсть и тайны сотрудников офиса выйдут на первый план.

О чем спектакль?

После тяжелого рабочего дня два офисных работника встречаются в баре. Все, что давно интересовало вас о ваших коллегах, станет доступно в непринужденной обстановке. Что скрывается за офисными перегородками и каково истинное лицо ваших друзей и супругов?

Главные герои, Он и Она, вступают в эмоциональную игру, полную страсти и интриг. Это не просто деловая встреча или свидание – это встреча друзей и откровенный разговор, который может изменить все.

Участие зрителей

Зрители не просто наблюдают за происходящим; они становятся участниками страстной игры, подбираясь к самой сути человеческих отношений.

«Шот лист» – это история, полная неожиданностей и тёмной страсти, где каждый найдет отражение своего собственного офиса. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного спектакля в барной атмосфере!