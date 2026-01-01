Шостакович. Симфония №7 "Ленинградская"
Киноафиша Шостакович. Симфония №7 "Ленинградская"

Шостакович. Симфония №7 "Ленинградская"

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт в честь 120-летия Дмитрия Шостаковича

В Эрмитажном театре пройдет уникальный концерт, посвященный 120-летию со дня рождения великого композитора Дмитрия Шостаковича. Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга, под управлением Антона Лубченко, исполнит Симфонию №7 до мажор, известную как «Ленинградская». Это произведение было создано в 1941 году и стало символом мужества и стойкости в тяжелые времена.

Исполнители

  • Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга
  • Художественный руководитель и дирижер – Антон Лубченко

Программа концерта

  • Дмитрий Шостакович – Симфония № 7 до мажор «Ленинградская», соч. 60 (1941)

Концерт обещает стать незабываемым событием для всех любителей симфонической музыки и поклонников творчества Шостаковича. Не пропустите возможность услышать одно из самых мощных произведений XX века в живом исполнении.

Июнь
21 июня воскресенье
20:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 1200 ₽

