Шостакович. Симфония №7 "Ленинградская"

Концерт в честь 120-летия Дмитрия Шостаковича

В Эрмитажном театре пройдет уникальный концерт, посвященный 120-летию со дня рождения великого композитора Дмитрия Шостаковича. Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга, под управлением Антона Лубченко, исполнит Симфонию №7 до мажор, известную как «Ленинградская». Это произведение было создано в 1941 году и стало символом мужества и стойкости в тяжелые времена.

Исполнители

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Художественный руководитель и дирижер – Антон Лубченко

Программа концерта

Дмитрий Шостакович – Симфония № 7 до мажор «Ленинградская», соч. 60 (1941)

Концерт обещает стать незабываемым событием для всех любителей симфонической музыки и поклонников творчества Шостаковича. Не пропустите возможность услышать одно из самых мощных произведений XX века в живом исполнении.