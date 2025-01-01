Шостакович. Римский-Корсаков. Глазунов

В этом месяце мы приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный великому композитору Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу (1906–1975). В этом году мы отмечаем 120 лет со дня его рождения и 50 лет со дня его ухода. Название цикла звучит как музыкальный автограф автора — монограмма DSCH.
В программе концерта:
Под управлением дирижеров:
Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения. Не упустите шанс насладиться шедеврами русской классической музыки в исполнении выдающихся музыкантов!