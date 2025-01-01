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Шостакович. Римский-Корсаков. Глазунов
Билеты от 800₽
Киноафиша Шостакович. Римский-Корсаков. Глазунов

Шостакович. Римский-Корсаков. Глазунов

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт из цикла симфонических программ DSCH+

В этом месяце мы приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный великому композитору Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу (1906–1975). В этом году мы отмечаем 120 лет со дня его рождения и 50 лет со дня его ухода. Название цикла звучит как музыкальный автограф автора — монограмма DSCH.

Программа концерта

В программе концерта:

  • Н.А. Римский-Корсаков — Сюита из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже», обработка М. Штейнберга;
  • А.К. Глазунов — Концерт для фортепиано с оркестром. Солист — Александр Гиндин;
  • Д.Д. Шостакович — Скерцо, ор. 1 и Симфония №1 фа минор, ор. 10.

Исполнители

Под управлением дирижеров:

  • Любовь Носова — дирижер первой части программы;
  • Даниил Коган — дирижер второй части программы.

Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения. Не упустите шанс насладиться шедеврами русской классической музыки в исполнении выдающихся музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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