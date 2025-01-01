Шостакович. Римский-Корсаков. Глазунов

Концерт из цикла симфонических программ DSCH+

В этом месяце мы приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный великому композитору Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу (1906–1975). В этом году мы отмечаем 120 лет со дня его рождения и 50 лет со дня его ухода. Название цикла звучит как музыкальный автограф автора — монограмма DSCH.

Программа концерта

В программе концерта:

Н.А. Римский-Корсаков — Сюита из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже», обработка М. Штейнберга;

— Сюита из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже», обработка М. Штейнберга; А.К. Глазунов — Концерт для фортепиано с оркестром. Солист — Александр Гиндин;

— Концерт для фортепиано с оркестром. Солист — Александр Гиндин; Д.Д. Шостакович — Скерцо, ор. 1 и Симфония №1 фа минор, ор. 10.

Исполнители

Под управлением дирижеров:

Любовь Носова — дирижер первой части программы;

— дирижер первой части программы; Даниил Коган — дирижер второй части программы.

Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения. Не упустите шанс насладиться шедеврами русской классической музыки в исполнении выдающихся музыкантов!