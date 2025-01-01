Шостакович. Попов

Концерт из цикла симфонических программ DSCH+

Цикл симфонических концертов DSCH+ посвящен великому композитору Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу (1906–1975). В этом году отмечаем важные даты: 120 лет со дня его рождения и 50 лет со дня смерти. Название цикла уже говорит само за себя — это монограмма DSCH, музыкальный автограф Шостаковича.

Программа концерта

Д.Д. Шостакович — Концерт №1 для фортепиано с оркестром (Концерт для фортепиано, трубы и струнного оркестра), ор. 35. Солистка: Александра Стычкина (фортепиано).

— Концерт №1 для фортепиано с оркестром (Концерт для фортепиано, трубы и струнного оркестра), ор. 35. Александра Стычкина (фортепиано). Музыка к спектаклю «Гамлет» — Г.Н. Попов.

— Г.Н. Попов. Симфония №1, ор. 7.

Дирижер и изменения в программе

Дирижер: Фёдор Леднёв. Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения.

Не упустите возможность насладиться шедеврами Шостаковича в исполнении талантливых музыкантов. Этот концерт станет настоящим праздником для ценителей классической музыки!