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Шостакович. Попов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шостакович. Попов

Шостакович. Попов

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт из цикла симфонических программ DSCH+

Цикл симфонических концертов DSCH+ посвящен великому композитору Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу (1906–1975). В этом году отмечаем важные даты: 120 лет со дня его рождения и 50 лет со дня смерти. Название цикла уже говорит само за себя — это монограмма DSCH, музыкальный автограф Шостаковича.

Программа концерта

  • Д.Д. Шостакович — Концерт №1 для фортепиано с оркестром (Концерт для фортепиано, трубы и струнного оркестра), ор. 35. Солистка: Александра Стычкина (фортепиано).
  • Музыка к спектаклю «Гамлет» — Г.Н. Попов.
  • Симфония №1, ор. 7.

Дирижер и изменения в программе

Дирижер: Фёдор Леднёв. Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения.

Не упустите возможность насладиться шедеврами Шостаковича в исполнении талантливых музыкантов. Этот концерт станет настоящим праздником для ценителей классической музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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