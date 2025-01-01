Шостакович. Попов

Цикл симфонических концертов DSCH+ посвящен великому композитору Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу (1906–1975). В этом году отмечаем важные даты: 120 лет со дня его рождения и 50 лет со дня смерти. Название цикла уже говорит само за себя — это монограмма DSCH, музыкальный автограф Шостаковича.
Дирижер: Фёдор Леднёв. Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения.
Не упустите возможность насладиться шедеврами Шостаковича в исполнении талантливых музыкантов. Этот концерт станет настоящим праздником для ценителей классической музыки!