Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шостакович. Над временем: Шехерезада, Жар-птица
Киноафиша Шостакович. Над временем: Шехерезада, Жар-птица

Спектакль Шостакович. Над временем: Шехерезада, Жар-птица

Постановка
Самарский театр оперы и балета 6+
Продолжительность 115 минут
Возраст 6+

О спектакле

Фестиваль «Шостакович. Над временем» в Самарском театре оперы и балета

В Самарском театре оперы и балета состоится удивительный фестиваль «Шостакович. Над временем». В программе фестиваля зрители смогут увидеть два великолепных балета: «Жар-птица» композитора Игоря Стравинского и «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова.

«Жар-птица» — магия русских сказок

Балет «Жар-птица» основан на русских народных сказках и рассказывает о приключениях Ивана-Царевича. Главный герой ловит волшебную птицу, но, отпустив её, получает в дар перо, которое помогает ему повергнуть злого Кощея. Эта постановка полна ярких эмоций и увлекательных моментов, что делает её одной из самых запоминающихся в репертуаре театра.

«Шехеразада» — блюдо в стиле Востока

«Шехеразада» — это произведение, основанное на симфонической сюите Римского-Корсакова и либретто Льва Бакста и Михаила Фокина. Балет погружает зрителей в мир восточной демократии и страстных взаимоотношений гарема, что делает его настоящей жемчужиной классического репертуара.

Этот фестиваль порадует как любителей классического балета, так и поклонников музыкального авангарда. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Купить билет на спектакль Шостакович. Над временем: Шехерезада, Жар-птица

Помощь с билетами
В других городах
Март
24 марта вторник
18:30
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 300 ₽

В ближайшие дни

Любовь и голуби
12+
Комедия
Любовь и голуби
4 марта в 19:00 ДК «Металлург»
от 1100 ₽
Снежная королева
6+
Детский
Снежная королева
1 марта в 12:00 Город
от 750 ₽
16+
Драма
Дом окнами в поле
1 апреля в 19:00 ДК «Металлург»
от 350 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше