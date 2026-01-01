Спектакль Шостакович. Над временем: Шехерезада, Жар-птица

Фестиваль «Шостакович. Над временем» в Самарском театре оперы и балета

В Самарском театре оперы и балета состоится удивительный фестиваль «Шостакович. Над временем». В программе фестиваля зрители смогут увидеть два великолепных балета: «Жар-птица» композитора Игоря Стравинского и «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова.

«Жар-птица» — магия русских сказок

Балет «Жар-птица» основан на русских народных сказках и рассказывает о приключениях Ивана-Царевича. Главный герой ловит волшебную птицу, но, отпустив её, получает в дар перо, которое помогает ему повергнуть злого Кощея. Эта постановка полна ярких эмоций и увлекательных моментов, что делает её одной из самых запоминающихся в репертуаре театра.

«Шехеразада» — блюдо в стиле Востока

«Шехеразада» — это произведение, основанное на симфонической сюите Римского-Корсакова и либретто Льва Бакста и Михаила Фокина. Балет погружает зрителей в мир восточной демократии и страстных взаимоотношений гарема, что делает его настоящей жемчужиной классического репертуара.

Этот фестиваль порадует как любителей классического балета, так и поклонников музыкального авангарда. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!