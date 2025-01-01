Шостакович. Эстрада. Театр. Кино

Входит в Абонемент 8 Известное и неизвестное от Артёма Варгафтика Хор, оркестр и солисты Программа Шостакович. Вальс № 2 из Сюиты для эстрадного оркестра Шостакович. «Песня о встречном» из кинофильма «Встречный» Шостакович. Оратория «Песнь о лесах», ор.81 Шостакович. Сюита антрактов из оперы «Леди Макбет Мценского уезда» (фрагменты) Шостакович. Музыка к пьесе Шекспира «Гамлет», ор. 32 (фрагменты) Шостакович. Музыка из кинофильма «Гамлет», ор. 116 (фрагменты) Музыка Шостаковича покорила космос, разлетелась по огромной стране, наполнила духом нового времени вечную трагедию Шекспира и возвела на сцену музыкального театра «Леди Макбет Мценского уезда». Как правильно понять творчество композитора, оставившего яркий след в столь разных жанрах? Артём Варгафтик точно знает ответ! ХХ век — век великих открытий, прорывов и переворотов, время, когда музыка врывалась в театр и кино, пронизывала жизнь народа через простые, понятные, и притом совершенные по форме песни. Дмитрий Шостакович — сын своего столетия, и его талант и широту взглядов не уместить в рамках одного жанра, одного направления, одного государства, одного времени. Хотите узнать, как звучит «Русский вальс», любимый иностранцами и даже включённый в фильм Стэнли Кубрика? Не терпится услышать, как звучит современный голос Шекспира в музыке? Вместе с Артёмом Варгафтиком пытливые умы всесторонне исследуют наследие гения. Участники Уральский академический филармонический оркестр Симфонический хор Свердловской филармонии Доркин Алексей Храпов Дмитрий (тенор) Фролов Алексей (бас) Шабуров Юрий (вокал) Варгафтик Артём