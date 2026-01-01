Оповещения от Киноафиши
Шостакович. Дворжак
6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт из цикла «Золотая коллекция»

В Дворце Белосельских-Белозерских состоится концерт, который завершает абонементный цикл СПб ГАСО «Золотая коллекция».

Программа вечера

В первом отделении прозвучит Виолончельный концерт Антонина Дворжака, исполненный талантливым музыкантом Сергеем Словачевским. Это произведение, наполненное лиризмом и мелодичностью, не оставит равнодушными ценителей классической музыки.

Во втором отделении вниманию зрителей будут представлены произведения Дмитрия Шостаковича. Звучать будут Праздничная увертюра и Симфония № 9, известная также как симфония-скерцо. Эти работы выделяются своей динамикой и эмоциональной насыщенностью, что позволит зрителям насладиться настоящим музыкальным искусством.

Для ценителей классики

Концерт предназначен как для любителей классической музыки, так и для всех, кто ценит величие произведений Дворжака и Шостаковича. Не упустите возможность насладиться выдающимися музыкальными творениями в исполнении профессионалов!

Купить билет на концерт Шостакович. Дворжак

В других городах
Март
15 марта воскресенье
16:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽

