Шостакович. Дворжак

Концерт из цикла «Золотая коллекция»

В Дворце Белосельских-Белозерских состоится концерт, который завершает абонементный цикл СПб ГАСО «Золотая коллекция».

Программа вечера

В первом отделении прозвучит Виолончельный концерт Антонина Дворжака, исполненный талантливым музыкантом Сергеем Словачевским. Это произведение, наполненное лиризмом и мелодичностью, не оставит равнодушными ценителей классической музыки.

Во втором отделении вниманию зрителей будут представлены произведения Дмитрия Шостаковича. Звучать будут Праздничная увертюра и Симфония № 9, известная также как симфония-скерцо. Эти работы выделяются своей динамикой и эмоциональной насыщенностью, что позволит зрителям насладиться настоящим музыкальным искусством.

Для ценителей классики

Концерт предназначен как для любителей классической музыки, так и для всех, кто ценит величие произведений Дворжака и Шостаковича. Не упустите возможность насладиться выдающимися музыкальными творениями в исполнении профессионалов!