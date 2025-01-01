Шостакович. Бриттен

Концерт из цикла симфонических программ DSCH+

В этом месяце вы сможете насладиться уникальным концертом, посвященным великому композитору Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу (1906–1975). Это событие приурочено к знаменательным датам: 120-летию со дня его рождения и 50-летию со дня смерти.

Музыкальный автограф Шостаковича

Название цикла «DSCH» представляет собой музыкальную монограмму автора, что делает его особенно значимым для любителей классической музыки. Этот концерт – прекрасная возможность погрузиться в мир произведений одного из самых влиятельных композиторов XX века.

Программа концерта

В программе концерта:

Б. Бриттен - «Морские интерлюдии» из оперы «Питер Граймс» для симфонического оркестра, ор. 33а

- «Морские интерлюдии» из оперы «Питер Граймс» для симфонического оркестра, ор. 33а Концерт для скрипки и альта с оркестром си минор - солисты: Ольга Волкова (скрипка), Павел Романенко (альт)

- солисты: Ольга Волкова (скрипка), Павел Романенко (альт) Д.Д. Шостакович - «Симфония №14» для сопрано, баса и малого струнного оркестра с ударными, op.135

Дирижер и исполнители

Дирижировать концертом будет известный музыкант Клеман Нонсьё. Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться непревзойденной атмосферой классической музыки!