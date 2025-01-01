Шостакович. Бриттен

В этом месяце вы сможете насладиться уникальным концертом, посвященным великому композитору Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу (1906–1975). Это событие приурочено к знаменательным датам: 120-летию со дня его рождения и 50-летию со дня смерти.
Название цикла «DSCH» представляет собой музыкальную монограмму автора, что делает его особенно значимым для любителей классической музыки. Этот концерт – прекрасная возможность погрузиться в мир произведений одного из самых влиятельных композиторов XX века.
В программе концерта:
Дирижировать концертом будет известный музыкант Клеман Нонсьё. Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться непревзойденной атмосферой классической музыки!