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Шостакович. Берг
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шостакович. Берг

Шостакович. Берг

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт из цикла симфонических программ DSCH+

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый выдающемуся композитору Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу (1906–1975). В этом году мы отмечаем 120 лет со дня его рождения и 50 лет со дня его ухода. Цикл симфонических концертов, носящий название DSCH+, является данью уважения этому великому музыканту, а также представляет его музыкальный автограф — монограмму DSCH.

Программа концерта

В программе концерта вы сможете насладиться следующими произведениями:

  • А. Берг — «Лулу-сюита»: пять симфонических пьес из оперы для сопрано и оркестра.
  • Д.Д. Шостакович — «Игроки»: опера в концертном исполнении.

Дирижёр

Концерт будет дирижировать талантливый Фёдор Безносиков, который известен своим мастерством и глубоким пониманием произведений Шостаковича.

Обратите внимание

Возможны изменения в программе и составе исполнителей. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое погрузит вас в мир классической музыки и оставит незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 марта
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
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