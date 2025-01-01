Шостакович. Берг

Концерт из цикла симфонических программ DSCH+

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый выдающемуся композитору Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу (1906–1975). В этом году мы отмечаем 120 лет со дня его рождения и 50 лет со дня его ухода. Цикл симфонических концертов, носящий название DSCH+, является данью уважения этому великому музыканту, а также представляет его музыкальный автограф — монограмму DSCH.

Программа концерта

В программе концерта вы сможете насладиться следующими произведениями:

А. Берг — «Лулу-сюита»: пять симфонических пьес из оперы для сопрано и оркестра.

— «Лулу-сюита»: пять симфонических пьес из оперы для сопрано и оркестра. Д.Д. Шостакович — «Игроки»: опера в концертном исполнении.

Дирижёр

Концерт будет дирижировать талантливый Фёдор Безносиков, который известен своим мастерством и глубоким пониманием произведений Шостаковича.

Обратите внимание

Возможны изменения в программе и составе исполнителей. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое погрузит вас в мир классической музыки и оставит незабываемые впечатления!