Шостакович 120. Вокальные циклы

Вечер вокальной музыки Шостаковича в филармонии «Триумф»

В филармонии «Триумф» состоится концерт с участием известных исполнителей: Алины Отяковской (сопрано), Олега Бударацкого (бас), Анастасии Ивановой и Кристины Рассадниковой (фортепиано). Музыкальная программа будет сосредоточена на вокальных циклах Дмитрия Шостаковича, что станет настоящим событием для любителей его творчества.

Программа концерта

В программе вечера будут представлены следующие произведения:

Семь стихотворений Александра Блока, ор. 127 для сопрано и фортепиано;

Пять романсов, ор. 121 на слова из журнала «Крокодил» для голоса (баса) и фортепиано;

«Предисловие к полному собранию моих сочинений и краткое размышление по поводу этого предисловия», ор. 123 для голоса (баса) и фортепиано.

Любители музыки Шостаковича и поклонники вокальных циклов найдут в этом концерте много нового и интересного. Не упустите возможность насладиться выдающимися вокальными произведениями великого композитора!