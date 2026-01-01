Шостакович 120. Вокальные циклы

В филармонии «Триумф» состоится концерт с участием известных исполнителей: Алины Отяковской (сопрано), Олега Бударацкого (бас), Анастасии Ивановой и Кристины Рассадниковой (фортепиано). Музыкальная программа будет сосредоточена на вокальных циклах Дмитрия Шостаковича, что станет настоящим событием для любителей его творчества.
В программе вечера будут представлены следующие произведения:
Любители музыки Шостаковича и поклонники вокальных циклов найдут в этом концерте много нового и интересного. Не упустите возможность насладиться выдающимися вокальными произведениями великого композитора!