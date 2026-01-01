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Шостакович 120. Вокальные циклы
Киноафиша Шостакович 120. Вокальные циклы

Шостакович 120. Вокальные циклы

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер вокальной музыки Шостаковича в филармонии «Триумф»

В филармонии «Триумф» состоится концерт с участием известных исполнителей: Алины Отяковской (сопрано), Олега Бударацкого (бас), Анастасии Ивановой и Кристины Рассадниковой (фортепиано). Музыкальная программа будет сосредоточена на вокальных циклах Дмитрия Шостаковича, что станет настоящим событием для любителей его творчества.

Программа концерта

В программе вечера будут представлены следующие произведения:

  • Семь стихотворений Александра Блока, ор. 127 для сопрано и фортепиано;
  • Пять романсов, ор. 121 на слова из журнала «Крокодил» для голоса (баса) и фортепиано;
  • «Предисловие к полному собранию моих сочинений и краткое размышление по поводу этого предисловия», ор. 123 для голоса (баса) и фортепиано.

Любители музыки Шостаковича и поклонники вокальных циклов найдут в этом концерте много нового и интересного. Не упустите возможность насладиться выдающимися вокальными произведениями великого композитора!

Купить билет на концерт Шостакович 120. Вокальные циклы

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В других городах
Сентябрь
23 сентября среда
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44

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