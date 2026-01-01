Шостакович 120. Симфоническая музыка

В Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского состоится замечательный концерт, посвященный симфонической музыке. Погрузитесь в мир классики под руководством дирижера Владимира Ткаченко.
В программе выступят:
Концерт включает в себя знаковые произведения Дмитрия Шостаковича:
Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей классической музыки и поклонников творчества Шостаковича. Не упустите возможность насладиться выдающимися произведениями и великолепной игрой талантливых музыкантов.