Шостакович 120. Симфоническая музыка

Концерт симфонической музыки в Пермском театре оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского состоится замечательный концерт, посвященный симфонической музыке. Погрузитесь в мир классики под руководством дирижера Владимира Ткаченко.

Солисты концерта

В программе выступят:

Гарри Агаджанян (бас)

Анна Когун (виолончель)

Программа вечера

Концерт включает в себя знаковые произведения Дмитрия Шостаковича:

«Антиформалистический раек» (1948–1968)

Концерт № 2 для виолончели с оркестром соль минор, оп. 126

Симфония № 5 ре минор, оп. 47

Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей классической музыки и поклонников творчества Шостаковича. Не упустите возможность насладиться выдающимися произведениями и великолепной игрой талантливых музыкантов.