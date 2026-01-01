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Шостакович 120. Симфоническая музыка
Киноафиша Шостакович 120. Симфоническая музыка

Шостакович 120. Симфоническая музыка

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт симфонической музыки в Пермском театре оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского состоится замечательный концерт, посвященный симфонической музыке. Погрузитесь в мир классики под руководством дирижера Владимира Ткаченко.

Солисты концерта

В программе выступят:

  • Гарри Агаджанян (бас)
  • Анна Когун (виолончель)

Программа вечера

Концерт включает в себя знаковые произведения Дмитрия Шостаковича:

  • «Антиформалистический раек» (1948–1968)
  • Концерт № 2 для виолончели с оркестром соль минор, оп. 126
  • Симфония № 5 ре минор, оп. 47

Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей классической музыки и поклонников творчества Шостаковича. Не упустите возможность насладиться выдающимися произведениями и великолепной игрой талантливых музыкантов.

Купить билет на концерт Шостакович 120. Симфоническая музыка

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В других городах
Сентябрь
25 сентября пятница
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
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