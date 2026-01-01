Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Шостакович. Опера «Леди Макбет Мценского уезда». ГАСК, дирижёр — В. Полянский
Билеты от 500₽
Киноафиша Шостакович. Опера «Леди Макбет Мценского уезда». ГАСК, дирижёр — В. Полянский

Шостакович. Опера «Леди Макбет Мценского уезда». ГАСК, дирижёр — В. Полянский

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте

Юбилей Дмитрия Шостаковича: опера «Леди Макбет Мценского уезда» в концертном исполнении

Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского приглашает вас на уникальный цикл концертов, посвящённых 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В рамках IX концертного сезона 2026/2027 в Зале Зарядье вас ждут не только музыкальные произведения композитора, но и постановки его опер.

О «Леди Макбет Мценского уезда»

Одной из центральных операций цикла станет опера «Леди Макбет Мценского уезда», основанная на повести Н. С. Лескова. Эта работа, впервые представленная публике в 1934 году, объединяет в себе элементы гротеска, трагедии и глубокую психологическую проработку персонажей. Музыкальный язык оперы насыщен резкими контрастами: экспрессивные вокальные партии сразу же сменяются мрачной лирикой, а драматичные оркестровые эпизоды дополняются почти камерными моментами.

Исторический контекст

С момента премьеры опера пользовалась огромным успехом, однако в дальнейшем подверглась жестокой критике в статье «Сумбур вместо музыки» в 1936 году. Этот момент стал ключевым в творческой судьбе Шостаковича, в то время как сама «Леди Макбет» со временем заняла прочное место в репертуарах ведущих театров мира и считается важным вкладом в мировой музыкальный театр.

Не упустите возможность насладиться этой выдающейся оперой, которая по сей день продолжает волновать сердца зрителей!

Купить билет на концерт Шостакович. Опера «Леди Макбет Мценского уезда». ГАСК, дирижёр — В. Полянский

Помощь с билетами
Июнь
17 июня четверг
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

В ближайшие дни

Классика в Кусково. Очарование русского романса
6+
Классическая музыка

Классика в Кусково. Очарование русского романса

14 июня в 18:00 Усадьба Кусково и музей керамики
от 600 ₽
К Международному Дню танго
12+
Танцевальный Классическая музыка

К Международному Дню танго

10 декабря в 19:00 Дом музыки
от 1300 ₽
Армянский дудук, орган и саксофон
12+
Фолк Этно

Армянский дудук, орган и саксофон

6 июня в 21:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше