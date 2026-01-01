Шостакович. Опера «Леди Макбет Мценского уезда». ГАСК, дирижёр — В. Полянский

Юбилей Дмитрия Шостаковича: опера «Леди Макбет Мценского уезда» в концертном исполнении

Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского приглашает вас на уникальный цикл концертов, посвящённых 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В рамках IX концертного сезона 2026/2027 в Зале Зарядье вас ждут не только музыкальные произведения композитора, но и постановки его опер.

О «Леди Макбет Мценского уезда»

Одной из центральных операций цикла станет опера «Леди Макбет Мценского уезда», основанная на повести Н. С. Лескова. Эта работа, впервые представленная публике в 1934 году, объединяет в себе элементы гротеска, трагедии и глубокую психологическую проработку персонажей. Музыкальный язык оперы насыщен резкими контрастами: экспрессивные вокальные партии сразу же сменяются мрачной лирикой, а драматичные оркестровые эпизоды дополняются почти камерными моментами.

Исторический контекст

С момента премьеры опера пользовалась огромным успехом, однако в дальнейшем подверглась жестокой критике в статье «Сумбур вместо музыки» в 1936 году. Этот момент стал ключевым в творческой судьбе Шостаковича, в то время как сама «Леди Макбет» со временем заняла прочное место в репертуарах ведущих театров мира и считается важным вкладом в мировой музыкальный театр.

Не упустите возможность насладиться этой выдающейся оперой, которая по сей день продолжает волновать сердца зрителей!