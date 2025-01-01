Одноактные балеты в Мариинском: «Шопениана», «Жар-птица», «Шехеразада»

Мариинский театр приглашает вас на незабываемый вечер, посвященный одноактным балетам, которые стали знаковыми в истории мирового искусства. В программе: «Шопениана», «Жар-птица» и «Шехеразада» — произведения, которые перенесут зрителей в мир романтики, восточной экзотики и русских сказок.

«Шопениана» — дань романтизму

Балет «Шопениана» на музыку Фредерика Шопена, созданный по мотивам хореографа Михаила Фокина, является оммажем эпохе романтизма с её «белым балетом» и летящими арабесками. Этот бессюжетный спектакль, вдохновленный старинными гравюрами, передает атмосферу времени, когда в балетном искусстве царила поэзия, а танцовщицы стремились к легкости и воздушности.

Фокин отмечал: «Я старался не удивлять новизной, а вернуть балетный танец к моменту его высочайшего развития». Этот подход позволил ему создать уникальное зрелище, полное нежности и мечтательности.

«Шехеразада» — восточная сказка на сцене

Балет «Шехеразада» на музыку Николая Римского-Корсакова, впервые представленный в 1910 году в Париже, стал настоящей сенсацией. Публика была потрясена экзотическими образами, яркими костюмами и чувственными танцами. Хореография Фокина, воплощенная в танцах Иды Рубинштейн и Вацлава Нижинского, привела зрителей в восторг.

Сергей Дягилев задумал этот спектакль как часть «Русских сезонов», и его ожидания оправдались: мода на восточные мотивы охватила Париж. «Шехеразада» до сих пор волнует воображение зрителей своими живописными и музыкальными красками.

«Жар-птица» — дебют Игоря Стравинского

Балет «Жар-птица» стал отправной точкой в карьере Игоря Стравинского. После его премьеры в Париже композитор привлек внимание всей Европы. Этот спектакль, созданный для «Русских сезонов», был результатом сотрудничества Стравинского с Фокиным и художниками Левом Бакстом и Александром Головиным.

«Жар-птица» сочетает в себе русскую сказочность, яркие музыкальные темы и ритмическое буйство, что сделало его выдающимся произведением своего времени. В России балет впервые был представлен только в 1921 году, а в репертуаре Мариинского театра он появился в конце XX века.

Не упустите возможность увидеть эти уникальные балеты на сцене Мариинского театра и погрузиться в мир волшебства и искусства!