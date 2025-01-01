Спектакль Шопениана. Видение розы. Лебедь. Шехеразада

Вечер одноактных балетов в Мариинском театре

Мариинский театр готовит зрителям уникальную программу, в которой представлены четыре одноактных балета: «Шопениана», «Видение розы», «Лебедь» и «Шехеразада». Каждый из этих спектаклей погружает в мир романтики и поэзии, раскрывая богатство классического балета.

«Шопениана»

Музыка: Фредерик Шопен

Продолжительность: 35 минут

«Шопениана» — это дань эпохе романтизма и «белому балету», где легкость и поэзия танца стоят в центре внимания. Хореограф Михаил Фокин, вдохновленный старинными гравюрами, создал бессюжетную зарисовку, в которой танцовщица поднимается на пуанты не для демонстрации техники, а чтобы передать впечатление о нечто неземном и фантастическом. Как писал Фокин: «Я старался вернуть балет к моменту его высочайшего развития».

«Видение розы»

Музыка: Карл Мария фон Вебер

Продолжительность: 10 минут

В этом балете, созданном в 1911 году, девушка ищет свое «Видение» с закрытыми глазами, и это не просто танец, а выражение духа и мечты. Идея Фокина возникла из стихотворения Теофиля Готье, и он сам описывал это произведение как аромат розы. Невероятная работа Тамары Карсавиной и Вацлава Нижинского оставила незабываемый след в истории балета, а их исполнение стало символом дягилевской труппы.

«Лебедь»

Музыка: Камиль Сен-Санс

Продолжительность: 4 минуты

«Умирающий лебедь» стал знаковым произведением в карьере Михаила Фокина и Анны Павловой. Этот практически импровизационный танец, созданный за считанные минуты, сочетает в себе совершенную технику и глубокую выразительность. Фокин считал, что танец должен проникать в душу зрителя, и «Лебедь» стал символом нового русского балета.

«Шехеразада»

Музыка: Николай Римский-Корсаков

Продолжительность: 45 минут

Премьера «Шехеразады» в 1910 году произвела фурор в Париже. Этот балет, основанный на сюжете из «1001 ночи», стал настоящим событием. Хореография Фокина, наполненная восточным колоритом, привела в восторг зрителей. Ида Рубинштейн и Вацлав Нижинский создали незабываемые образы, которые до сих пор волнуют воображение театральной публики.

Приходите в Мариинский театр и погрузитесь в этот волшебный мир классического балета!