Шопениана. Шопен. Все скерцо и баллады

Фредерик Шопен: Все баллады и скерцо в одном концерте!

17 сентября в Концертном зале Музея Скрябина состоится уникальный концерт, посвященный творчеству великого композитора Фредерика Шопена. В программе прозвучат все баллады и скерцо, которые стали яркими образцами фортепианного искусства. Концерт будет исполнен великолепными пианистами Еленой Дроздовой и Петром Авериным.

Шопен — поэт фортепиано

Фредерик Шопен — настоящий поэт фортепиано, посвятивший этому инструменту почти всё своё творчество. Являясь виртуозным пианистом, он исполнял свои произведения в парижских музыкальных салонах для высшего света. Вершиной его фортепианного творчества являются сонаты, а также четыре баллады и четыре скерцо. Эти сложнейшие сочинения, как с точки зрения техники, так и содержания, будут исполнены на концерте «Шопениана». Окунитесь в волшебный мир романтической музыки 19 века!

Об исполнителях

Елена Дроздова

Елена Дроздова — российская пианистка, одна из лучших классических музыкантов своего поколения. Обладая неповторимой творческой индивидуальностью, она способна увлечь слушателя в глубины музыкальных миров. Елена — лауреат множества международных фортепианных конкурсов, включая конкурс имени Ференца Листа в Венгрии. Окончила Российскую Академию Музыки в Москве, класс профессора В.М. Троппа.

Её выступления проходили на лучших площадках, таких как Светлановский, Камерный и Новый залы Московского Международного Дома Музыки, Большой Зал Московской Консерватории, а также филармонии в Будапеште и Варшаве.

Пётр Аверин

Пётр Аверин — блистательный виртуоз и выдающийся интерпретатор сочинений Франца Листа. В его репертуаре имеются все венгерские рапсодии композитора. Обладая яркой и глубокой индивидуальностью, Аверину свойственен пианистический масштаб и импровизационность повествования.

Музыкальные критики отмечают: «Петр Аверин — блестящий виртуоз с мягким и элегантным тактом, предпочитает полностью доверять композитору и следовать его авторским указаниям. Его острота ритмического рисунка и глубокое постижение лирических образов автора восхищают зрителей».

Не упустите возможность насладиться мастерством этих талантливых исполнителей на концерте, который обещает стать ярким событием в мире классической музыки!