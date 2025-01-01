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Шопениана. К 215-летию со дня рождения Ф.Шопена
Киноафиша Шопениана. К 215-летию со дня рождения Ф.Шопена

Шопениана. К 215-летию со дня рождения Ф.Шопена

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Камерный концерт: Шопен в исполнении «Opus Quintet»

Вниманию ценителей классической музыки представлен камерный концерт, посвященный творчеству великого композитора Фридерика Шопена. Концерт пройдет в исполнении студентов и ассистентов-стажеров Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова под руководством известного педагога С.Г. Соловьева.

Шедевры Шопена

Шопен создал свои Фортепианные концерты в 1829-1830-х годах, и они стали важной вехой в истории музыки. Как пианист-виртуоз, композитор придал фортепиано центральную роль, а камерные версии произведений подчеркивают не только виртуозность, но и колористическую палитру его инструментального мышления. В этих версиях струнные инструменты не просто аккомпанируют, а становятся полноправными участниками музыкального диалога.

Исполнители и ведущая

В концерте выступает ансамбль «Opus Quintet» в составе:

  • Владимир Данилевский (скрипка)
  • Никита Шеляпин (скрипка)
  • Дмитрий Ступишин (альт)
  • Андрей Злоказов (виолончель)
  • Илья Плискин (контрабас)
  • Игорь Рощупкин (фортепиано)

Ведущая концерта — доктор искусствоведения Наталья Ивановна Верба.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут. Не упустите возможность насладиться шедеврами Шопена в камерной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19:00 от 300 ₽

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