Шопениана. К 215-летию со дня рождения Ф.Шопена

Вниманию ценителей классической музыки представлен камерный концерт, посвященный творчеству великого композитора Фридерика Шопена. Концерт пройдет в исполнении студентов и ассистентов-стажеров Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова под руководством известного педагога С.Г. Соловьева.
Шопен создал свои Фортепианные концерты в 1829-1830-х годах, и они стали важной вехой в истории музыки. Как пианист-виртуоз, композитор придал фортепиано центральную роль, а камерные версии произведений подчеркивают не только виртуозность, но и колористическую палитру его инструментального мышления. В этих версиях струнные инструменты не просто аккомпанируют, а становятся полноправными участниками музыкального диалога.
В концерте выступает ансамбль «Opus Quintet» в составе:
Ведущая концерта — доктор искусствоведения Наталья Ивановна Верба.
Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут. Не упустите возможность насладиться шедеврами Шопена в камерной атмосфере!