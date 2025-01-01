Шопениана. К 215-летию со дня рождения Ф.Шопена

Камерный концерт: Шопен в исполнении «Opus Quintet»

Вниманию ценителей классической музыки представлен камерный концерт, посвященный творчеству великого композитора Фридерика Шопена. Концерт пройдет в исполнении студентов и ассистентов-стажеров Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова под руководством известного педагога С.Г. Соловьева.

Шедевры Шопена

Шопен создал свои Фортепианные концерты в 1829-1830-х годах, и они стали важной вехой в истории музыки. Как пианист-виртуоз, композитор придал фортепиано центральную роль, а камерные версии произведений подчеркивают не только виртуозность, но и колористическую палитру его инструментального мышления. В этих версиях струнные инструменты не просто аккомпанируют, а становятся полноправными участниками музыкального диалога.

Исполнители и ведущая

В концерте выступает ансамбль «Opus Quintet» в составе:

Владимир Данилевский (скрипка)

Никита Шеляпин (скрипка)

Дмитрий Ступишин (альт)

Андрей Злоказов (виолончель)

Илья Плискин (контрабас)

Игорь Рощупкин (фортепиано)

Ведущая концерта — доктор искусствоведения Наталья Ивановна Верба.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут. Не упустите возможность насладиться шедеврами Шопена в камерной атмосфере!