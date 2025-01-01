Шопен vs Лист. Орган vs Рояль

Музыкальная Битва: Шопен против Листа

Два великих пианиста и композитора, Фредерик Шопен и Ференц Лист, навсегда вписаны в историю музыки. Эти имена неразрывно связаны и представляют собой ярчайшие примеры композиторской мысли своей эпохи. Их талант и фортепианные сочинения часто сравнивают, но в рамках цикла «Битва Клавиров» мы предлагаем вам сделать шаг дальше.

Необычное сочетание

На концерте вы сможете услышать не только фортепианную музыку Шопена, но и органные композиции Листа. Да-да, Ференц Лист также писал для органа, и его музыка в этом жанре весьма интересна. Это уникальное сочетание романтизма и барокко создаст захватывающую атмосферу, которая привлечет внимание даже самых искушенных слушателей.

Концерт в сердце Петербурга

Не упустите возможность посетить концерт в одном из самых красивых залов Санкт-Петербурга – в соборе Петрикирхе, расположенном в самом сердце Невского проспекта. Этот зал известен своей великолепной акустикой и уникальной атмосферой, что делает его идеальным местом для музыкальных выступлений.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга: лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Вы можете быть уверены, что исполнение будет на высшем уровне.

Продолжительность концерта

Концерт продлится 1 час без антракта. Это отличная возможность насладиться музыкой, не отвлекаясь на перерывы.

Приходите и окунитесь в мир музыки Шопена и Листа – это будет необычно и интересно!