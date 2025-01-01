Меню
Шопен. Вечер при свечах в Коломенском
Билеты от 800₽
6+
О концерте/спектакле

Музыка света и тени: вечер Шопена в Коломенском

Погрузитесь в мир изысканной музыки Фридерика Шопена — в этот вечер звучание фортепиано, скрипки и виолончели оживит его гениальные произведения в мерцании свечей. Музыканты-виртуозы представят избранные шедевры композитора, от трепетной лирики ноктюрнов до страстных ритмов полонезов.

Чувственные мелодии, тончайшие переливы звука и непревзойденный союз тембровых красок создадут атмосферу, в которой каждый слушатель сможет ощутить волшебство музыки великого романтика. Приглашаем вас в незабываемое музыкальное путешествие, наполненное вдохновением, утонченностью и красотой.

В программе вечера:

  • Ф. Шопен — Фортепианное трио соль-минор, оп. 8
  • Избранные вальсы, этюды, мазурки, полонезы
  • Интродукция и блестящий полонез для виолончели и фортепиано до мажор, оп. 3
  • Ноктюрн до-диез минор для скрипки и фортепиано (переложение Н. Мильштейна)
  • Полонез №2, оп. 40 в переложении для фортепианного трио. Allegro Maestoso (переложение А. Цинка)

Обратите внимание: В программе возможны изменения.

Исполнители:

  • Константин Алексеев (фортепиано) — солист Московской Государственной Академической Филармонии
  • Мария Хомская (скрипка)
  • Ульяна Серебрякова (виолончель)

Продолжительность концерта:

60 минут (без антракта).

Место проведения:

Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес:

Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69

Ноябрь
23 ноября воскресенье
17:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽

