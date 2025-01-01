Шопен. Вечер при свечах в Коломенском

Погрузитесь в мир изысканной музыки Фридерика Шопена — в этот вечер звучание фортепиано, скрипки и виолончели оживит его гениальные произведения в мерцании свечей. Музыканты-виртуозы представят избранные шедевры композитора, от трепетной лирики ноктюрнов до страстных ритмов полонезов.
Чувственные мелодии, тончайшие переливы звука и непревзойденный союз тембровых красок создадут атмосферу, в которой каждый слушатель сможет ощутить волшебство музыки великого романтика. Приглашаем вас в незабываемое музыкальное путешествие, наполненное вдохновением, утонченностью и красотой.
Обратите внимание: В программе возможны изменения.
60 минут (без антракта).
Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.
Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69