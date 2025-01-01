Шопен. Вечер при свечах в Коломенском

Музыка света и тени: вечер Шопена в Коломенском

Погрузитесь в мир изысканной музыки Фридерика Шопена — в этот вечер звучание фортепиано, скрипки и виолончели оживит его гениальные произведения в мерцании свечей. Музыканты-виртуозы представят избранные шедевры композитора, от трепетной лирики ноктюрнов до страстных ритмов полонезов.

Чувственные мелодии, тончайшие переливы звука и непревзойденный союз тембровых красок создадут атмосферу, в которой каждый слушатель сможет ощутить волшебство музыки великого романтика. Приглашаем вас в незабываемое музыкальное путешествие, наполненное вдохновением, утонченностью и красотой.

В программе вечера:

Ф. Шопен — Фортепианное трио соль-минор, оп. 8

Избранные вальсы, этюды, мазурки, полонезы

Интродукция и блестящий полонез для виолончели и фортепиано до мажор, оп. 3

Ноктюрн до-диез минор для скрипки и фортепиано (переложение Н. Мильштейна)

Полонез №2, оп. 40 в переложении для фортепианного трио. Allegro Maestoso (переложение А. Цинка)

Обратите внимание: В программе возможны изменения.

Исполнители:

Константин Алексеев (фортепиано) — солист Московской Государственной Академической Филармонии

Мария Хомская (скрипка)

Ульяна Серебрякова (виолончель)

Продолжительность концерта:

60 минут (без антракта).

Место проведения:

Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес:

Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69