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Шопен. Вдохновение
Билеты от 600₽
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Шопен. Вдохновение

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер музыки Фридерика Шопена

Погрузитесь в мир изысканной музыки Фридерика Шопена, где звучание фортепиано, скрипки и виолончели оживит его гениальные произведения. В этот вечер музыканты-виртуозы представят избранные шедевры композитора — от трепетной лирики ноктюрнов до страстных ритмов полонезов.

Чувственные мелодии, тончайшие переливы звука и непревзойденный союз тембровых красок создадут атмосферу, в которой каждый слушатель сможет ощутить волшебство музыки великого романтика. Приглашаем вас в незабываемое музыкальное путешествие, наполненное вдохновением, утонченностью и красотой.

В программе концерта:

  • Ф. Шопен — Фортепианное трио соль-минор, оp. 8
  • Избранные вальсы, этюды, мазурки, полонезы
  • Интродукция и блестящий полонез для виолончели и фортепиано до мажор, оp. 3
  • Ноктюрн до-диез минор для скрипки и фортепиано (переложение Н. Мильштейна)
  • Полонез №2, ор. 40 в переложении для фортепианного трио. Allegro Maestoso (переложение А. Цинка)

Обратите внимание: В программе возможны изменения.

Исполнители:

  • Константин Алексеев (фортепиано) — солист Московской Государственной Академической Филармонии
  • Мария Хомская (скрипка)
  • Татьяна Боярина (виолончель)

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Место проведения:

Зал Мемориального Музея А.Н. Скрябина
Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11

Вход: по билетам с 18:30

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
19:00 от 600 ₽

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