Шопен. Вдохновение

Погрузитесь в мир изысканной музыки Фридерика Шопена, где звучание фортепиано, скрипки и виолончели оживит его гениальные произведения. В этот вечер музыканты-виртуозы представят избранные шедевры композитора — от трепетной лирики ноктюрнов до страстных ритмов полонезов.
Чувственные мелодии, тончайшие переливы звука и непревзойденный союз тембровых красок создадут атмосферу, в которой каждый слушатель сможет ощутить волшебство музыки великого романтика. Приглашаем вас в незабываемое музыкальное путешествие, наполненное вдохновением, утонченностью и красотой.
Обратите внимание: В программе возможны изменения.
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).
Зал Мемориального Музея А.Н. Скрябина
Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11
Вход: по билетам с 18:30