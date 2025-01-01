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Шопен: вдохновение. Концерт при свечах
Билеты от 800₽
Киноафиша Шопен: вдохновение. Концерт при свечах

Шопен: вдохновение. Концерт при свечах

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Вечер Шопена в «Коломенском»

Трепетное мерцание свечей и упоительный мир Фридерика Шопена ждут вас в этот вечер. Приглашаем вас погрузиться в очарование творчества великого пианиста, одного из самых ярких и утонченных композиторов в истории классической музыки.

Музыкальная палитра Шопена

От изысканной лирики ноктюрнов до страстных ритмов полонезов — каждое произведение Шопена наполнено вдохновением, страстью и красотой. Мазурки и вальсы раскрывают богатство мелодики и тонкую ритмическую индивидуальность, в которой отразились польские народные истоки.

Этюды демонстрируют не только техническое новаторство композитора, но и редкое для жанра психологическое и художественное осмысление. Скерцо №2 — один из самых исполняемых и любимых его опусов — является образцом романтической формы, насыщенной контрастами, экспрессией и неисчерпаемым драматизмом.

Программа концерта

В рамках вечера вас ждут:

  • Избранные мазурки
  • Вальсы
  • Этюды
  • Полонез до-диез минор
  • Скерцо №2

Исполнитель

Солистом вечера выступит лауреат международных конкурсов, артист Московской Государственной Академической Филармонии Константин Алексеев.

Информация о мероприятии

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Внимание! Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
17:00 от 800 ₽

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