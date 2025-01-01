Меню
Шопен: вдохновение. Концерт при свечах в Коломенском
Билеты от 800₽
Шопен: вдохновение. Концерт при свечах в Коломенском

Шопен: вдохновение. Концерт при свечах в Коломенском

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Фридерика Шопена. Концерт в Москве

Трепетное мерцание свечей и упоительный мир Фридерика Шопена — это тонкое, лиричное путешествие, полное внутренней драмы и светлой поэзии. В этом вечере вы сможете насладиться очарованием творчества великого пианиста, одного из самых ярких и утонченных композиторов в истории классической музыки.

Шедевры Шопена

От изысканной лирики ноктюрнов до страстных ритмов полонезов — каждое произведение Шопена наполнено вдохновением, страстью и красотой. Мазурки и вальсы раскрывают богатство мелодики и тонкую ритмическую индивидуальность, в которой отражены польские народные истоки. Этюды демонстрируют не только техническое новаторство композитора, но и редкое для жанра психологическое и художественное осмысление.

Экспрессия и драматизм

Скерцо № 2 — один из самых исполняемых и любимых опусов Шопена. Это произведение является образцом романтической формы, насыщенной контрастами, экспрессией и неисчерпаемым драматизмом. Приглашаем вас открыть бесконечные грани шопеновского мира: от изящной танцевальности до философской сосредоточенности, от скорбной задумчивости до порывистой страсти.

Программа концерта

  • Ф. Шопен: Избранные мазурки
  • Вальсы
  • Этюды
  • Полонез до-диез минор
  • Скерцо № 2

Исполняет лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной Академической Филармонии Константин Алексеев (фортепиано). Продолжительность концерта составляет 60 минут (бесперерывно).

Место проведения

Концерт пройдет в музее-заповеднике «Коломенское», во дворце царя Алексея Михайловича. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Внимание! Обратите внимание, что программа может быть изменена.

4 октября
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
17:00 от 800 ₽

