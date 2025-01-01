Шопен: вдохновение. Концерт при свечах в Коломенском

Трепетное мерцание свечей и упоительный мир Фридерика Шопена — это тонкое, лиричное путешествие, полное внутренней драмы и светлой поэзии. В этом вечере вы сможете насладиться очарованием творчества великого пианиста, одного из самых ярких и утонченных композиторов в истории классической музыки.
От изысканной лирики ноктюрнов до страстных ритмов полонезов — каждое произведение Шопена наполнено вдохновением, страстью и красотой. Мазурки и вальсы раскрывают богатство мелодики и тонкую ритмическую индивидуальность, в которой отражены польские народные истоки. Этюды демонстрируют не только техническое новаторство композитора, но и редкое для жанра психологическое и художественное осмысление.
Скерцо № 2 — один из самых исполняемых и любимых опусов Шопена. Это произведение является образцом романтической формы, насыщенной контрастами, экспрессией и неисчерпаемым драматизмом. Приглашаем вас открыть бесконечные грани шопеновского мира: от изящной танцевальности до философской сосредоточенности, от скорбной задумчивости до порывистой страсти.
Исполняет лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной Академической Филармонии Константин Алексеев (фортепиано). Продолжительность концерта составляет 60 минут (бесперерывно).
Концерт пройдет в музее-заповеднике «Коломенское», во дворце царя Алексея Михайловича. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.
Внимание! Обратите внимание, что программа может быть изменена.