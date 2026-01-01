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Шопен. Рахманинов
Киноафиша Шопен. Рахманинов

Шопен. Рахманинов

16+
Возраст 16+

О концерте

Музыкальный вечер с Сюйхуа Юнь в филармонии

Приглашаем вас насладиться выдающимся концертом, который обещает стать настоящим событием для любителей классической музыки. Ведущим исполнителем этого вечера станет китайский виртуоз фортепиано Сюйхуа Юнь, удивляющий слушателей своим мастерством и интерпретациями.

Программа вечера

В ходе концерта прозвучат произведения двух величайших композиторов: Сергея Рахманинова и Фредерика Шопена. Вы сможете насладиться:

  • Рахманинов — Этюды-картины, op. 39
  • Шопен — Баркарола фа-диез мажор, op. 60
  • Шопен — Соната № 3 си минор, op. 58

Эти произведения отличаются глубокой эмоциональностью и техничностью исполнения. Работы Рахманинова известны своей богатой гармонией, а шопеновская музыка передает тонкие нюансы человеческих чувств, что делает их идеальными для выступления virtuosa, такого как Сюйхуа Юнь.

О исполнителе

Сюйхуа Юнь — мастер фортепиано, получивший образование в ведущих музыкальных академиях и ставший обладателем престижных наград. Его интерпретации часто вызывают восторг у зрителей и критиков. Уютная атмосфера вечера в сочетании с его талантом обещает оставить незабываемые впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое подарит вам прогулку по лучшим произведениям классической музыки.

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Ноябрь
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19:00
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