Шопен. Рахманинов

Музыкальный вечер с Сюйхуа Юнь в филармонии

Приглашаем вас насладиться выдающимся концертом, который обещает стать настоящим событием для любителей классической музыки. Ведущим исполнителем этого вечера станет китайский виртуоз фортепиано Сюйхуа Юнь, удивляющий слушателей своим мастерством и интерпретациями.

Программа вечера

В ходе концерта прозвучат произведения двух величайших композиторов: Сергея Рахманинова и Фредерика Шопена. Вы сможете насладиться:

Рахманинов — Этюды-картины, op. 39

— Этюды-картины, op. 39 Шопен — Баркарола фа-диез мажор, op. 60

— Баркарола фа-диез мажор, op. 60 Шопен — Соната № 3 си минор, op. 58

Эти произведения отличаются глубокой эмоциональностью и техничностью исполнения. Работы Рахманинова известны своей богатой гармонией, а шопеновская музыка передает тонкие нюансы человеческих чувств, что делает их идеальными для выступления virtuosa, такого как Сюйхуа Юнь.

О исполнителе

Сюйхуа Юнь — мастер фортепиано, получивший образование в ведущих музыкальных академиях и ставший обладателем престижных наград. Его интерпретации часто вызывают восторг у зрителей и критиков. Уютная атмосфера вечера в сочетании с его талантом обещает оставить незабываемые впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое подарит вам прогулку по лучшим произведениям классической музыки.