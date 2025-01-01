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Шопен при свечах: Наталия Железова
Киноафиша Шопен при свечах: Наталия Железова

Шопен при свечах: Наталия Железова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Шопена при 1000 свечей: Погружение в эпоху романтизма

30 августа в легендарном пространстве DKRT вас ждет уникальное событие — Концерт Шопена при 1000 свечей. Это вечер, наполненный атмосферой волшебства и уюта XIX века, где каждый момент станет настоящим праздником для души.

Забудьте о повседневной суете и позвольте себе погрузиться в мир чистой магии. Мерцание свечей, изысканные интерьеры и бессмертная музыка Шопена создадут неповторимую гармонию, которая перенесет вас в другую эпоху.

Виртуозная игра Наталии Железовой

На сцене — виртуозная пианистка Наталия Железова, которая оживит каждую ноту Шопена с потрясающей глубиной и страстью. Ее исполнение вальсов закружит вас в танце эмоций, а ноктюрны раскроют тайны ночи. Мощь этюдов и сонат оставит вас без дыхания.

Не упустите возможность!

Это не просто концерт — это путешествие во времени. Присоединяйтесь к нам и насладитесь атмосферой, которая станет настоящей находкой для ценителей искусства. Не пропустите это уникальное событие!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 30 августа
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
20:00 от 1600 ₽

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