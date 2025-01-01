Шопен. Музыка любви

Филипп Копачевский и Московский камерный оркестр Musica Viva: Шедевры Фридерика Шопена

21 ноября в Большом зале Московской консерватории состоится выступление лауреата международных конкурсов, пианиста Филиппа Копачевского. В сопровождении Московского камерного оркестра Musica Viva музыкант исполнит знаменитые произведения Фридерика Шопена: Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром, а также Andante Spianato и Большой блестящий полонез.

Дирижер Константин Хватынец

За дирижерским пультом встанет Константин Хватынец, главный дирижер и музыкальный руководитель Московского театра оперетты. Его опыт и профессионализм обеспечат исключительное исполнение шедевров великого романтика.

Шопен и его концерты

Первый и Второй концерты для фортепиано занимают особое место в творчестве Шопена. Каждый из них был завершен в 1830 году, и композитор больше не возвращался к этому жанру. Шопен, будучи выдающимся пианистом-виртуозом, создавал произведения, где фортепиано занимает главенствующую роль, а оркестр служит фоном.

Несмотря на общие черты, концерты имеют свои уникальные особенности. Например, Концерт № 1 (написанный вторым) отличается более четкой формой. На Международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве участники обязаны исполнять один из этих концертов, что подчеркивает их важность в репертуаре исполнителей.

Филипп Копачевский: талант и достижения

Филипп Копачевский - солист Московской государственной академической филармонии и лауреат восьми международных конкурсов. Музыкант активно выступает на фестивалях и концертах в России, Европе и Америке. Особую известность он приобрел в Японии, где записал диск с произведениями Шопена для телекомпании NHK.

Филипп окончил Московскую консерваторию и аспирантуру под руководством народного артиста РСФСР Сергея Доренского.

История Московского камерного оркестра Musica Viva

Московский камерный оркестр Musica Viva был основан в 1978 году Виктором Корначевым. С тех пор оркестр вырос из небольшого ансамбля в ведущий коллектив России, который под руководством Александра Рудина стал известен как «Musica Viva» (в переводе с латинского - «живая музыка»).

Сегодня оркестр славится своим уникальным творческим почерком и универсальностью в исполнении музыки различных стилей и жанров. В репертуаре Musica Viva присутствуют как общепризнанные шедевры, так и редкие музыкальные произведения.

Константин Хватынец: дирижер мирового уровня

Константин Хватынец - один из самых востребованных дирижеров современности. Он активно участвует в концертах Московской филармонии и сотрудничает с известными исполнителями, такими как Мария Гулегина и Борис Березовский. В течение многих лет он также является руководителем международного музыкального конкурса OпереттаLand.

Не упустите возможность насладиться выдающимся исполнением шедевров Шопена в этот незабываемый вечер!