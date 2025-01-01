Меню
Шопен. Мир совершенства
Пермская филармония приглашает зрителей на уникальный концерт, посвященный творчеству великого польского композитора Фридерика Шопена. В программе — лучшие его произведения, которые позволят погрузиться в мир музыкального гения и ощутить всю прелесть романтической музыки.

О программе концерта

Концерт включает в себя как известные, так и редкие произведения Шопена. Вы услышите легкость и мелодичность его ноктюрнов, а также экспрессивность и эчевую силу этюдов. Особенно стоит отметить, что произведения Шопена не только технически сложны, но и наполнены глубокими эмоциональными переживаниями.

Интересные факты о Шопене

  • Фридерик Шопен родился в 1810 году в Варшаве и считается одним из величайших композиторов-пианистов всех времен.
  • Шопен начал писать музыку уже в возрасте 7 лет, и его первые произведения поражали окружающих своей оригинальностью.
  • Основные жанры, в которых работал композитор, — это ноктюрны, вальсы, мазурки и полонезы.

Зачем посетить концерт?

Этот концерт станет отличной возможностью не только насладиться классической музыкой, но и узнать больше о жизни и творчестве Шопена. Программа прекрасно подходит как для давних поклонников композитора, так и для тех, кто только начинает знакомство с его творчеством. Не упустите шанс погрузиться в мир музыки, полный красоты и совершенства!

Расписание

Пермь, 26 апреля
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 500 ₽

