Романтический вечер в Московской консерватории

Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» и пианист Владимир Вишневский представят незабываемую программу, посвященную эпохе романтизма. За дирижерским пультом в этот вечер будет работать Павел Сорокин, обладающий значительным опытом работы как в России, так и за рубежом.

Программа вечера

Концерт откроется изысканным произведением Фредерика Шопена — Andante spianato et grande polonaise brillante. Это композиция, в которой прозрачная лирика плавно сменяется энергией бравурного полонеза, создаст атмосферу романтической нежности.

Затем слушателей ожидает звучание двух масштабных фортепианных концертов. Первый из них — Концерт для фортепиано с оркестром Ференца Листа. Это произведение впечатляет своей внутренней драматургией и оригинальным взаимодействием солиста с оркестром.

Вторую часть концерта займет Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Эдварда Грига, наполненный мелодиями, которые отражают красоту северных пейзажей и глубину настроений.

Пианист Владимир Вишневский

Солирующую партию исполнит Владимир Вишневский. Этот талантливый пианист уменьшающейся молодежной сцены выделяется своей уверенной и техничной игрой, отмеченной наградами на конкурсах в России, Европе и Азии. Вишневский является солистом Санкт-Петербургского Дома музыки и стипендиатом Правительства РФ им. С. Рихтера, активно выступая на ведущих площадках страны.

Дирижер Павел Сорокин

Дирижер Павел Сорокин — мастер с серьезной музыкальной школой и богатым опытом, который включает работу в Большом театре и на международных сценах. Его глубокое понимание и стилистическая точность гарантируют высокое качество исполнения.

Приглашаем вас насладиться замечательным миром романтической музыки, где масштабные произведения Листа и Грига объединяются с камерным блеском Шопена в исполнении талантливого дуэта дирижера и пианиста нового поколения.