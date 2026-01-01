Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Шопен. Лист. Григ. Владимир Вишневский (фортепиано)
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шопен. Лист. Григ. Владимир Вишневский (фортепиано)

Шопен. Лист. Григ. Владимир Вишневский (фортепиано)

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Романтический вечер в Московской консерватории

Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» и пианист Владимир Вишневский представят незабываемую программу, посвященную эпохе романтизма. За дирижерским пультом в этот вечер будет работать Павел Сорокин, обладающий значительным опытом работы как в России, так и за рубежом.

Программа вечера

Концерт откроется изысканным произведением Фредерика Шопена — Andante spianato et grande polonaise brillante. Это композиция, в которой прозрачная лирика плавно сменяется энергией бравурного полонеза, создаст атмосферу романтической нежности.

Затем слушателей ожидает звучание двух масштабных фортепианных концертов. Первый из них — Концерт для фортепиано с оркестром Ференца Листа. Это произведение впечатляет своей внутренней драматургией и оригинальным взаимодействием солиста с оркестром.

Вторую часть концерта займет Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Эдварда Грига, наполненный мелодиями, которые отражают красоту северных пейзажей и глубину настроений.

Пианист Владимир Вишневский

Солирующую партию исполнит Владимир Вишневский. Этот талантливый пианист уменьшающейся молодежной сцены выделяется своей уверенной и техничной игрой, отмеченной наградами на конкурсах в России, Европе и Азии. Вишневский является солистом Санкт-Петербургского Дома музыки и стипендиатом Правительства РФ им. С. Рихтера, активно выступая на ведущих площадках страны.

Дирижер Павел Сорокин

Дирижер Павел Сорокин — мастер с серьезной музыкальной школой и богатым опытом, который включает работу в Большом театре и на международных сценах. Его глубокое понимание и стилистическая точность гарантируют высокое качество исполнения.

Приглашаем вас насладиться замечательным миром романтической музыки, где масштабные произведения Листа и Грига объединяются с камерным блеском Шопена в исполнении талантливого дуэта дирижера и пианиста нового поколения.

Купить билет на концерт Шопен. Лист. Григ. Владимир Вишневский (фортепиано)

Помощь с билетами
Март
17 марта вторник
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
20 марта в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1290 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
29 марта в 19:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Петрович & The Hot Rod Band
18+
Блюз
Петрович & The Hot Rod Band
20 марта в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше