Шопен. Концерты для фортепиано с оркестром

Концерты фортепиано Шопена в исполнении оркестра Musica Viva

Московский камерный оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина порадует зрителей уникальной программой, в которую вошли концерты для фортепиано Фридерика Шопена. В этот вечер прозвучат два шедевра романтической музыкальной литературы:

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром фа минор

Значение произведений Шопена

Шопен, признанный мастер фортепиано, создал оба своих концерта в возрасте всего 19 лет, вдохновившись музыкой Иоганна Непомука Гуммеля, своего старшего современника. Эти сочинения были написаны стремительно и с настоящей страстью, что сделало их неотъемлемой частью мирового репертуара. На протяжении почти двух веков фортепианные концерты Шопена сохраняют высокую популярность как среди исполнителей, так и слушателей.

Солист и дирижер

Солистом на концерте выступит Филипп Копачевский — лауреат восьми международных конкурсов, включая Х Международный конкурс пианистов имени Ф. Шуберта в Германии и Международный конкурс в Энсхеде, Нидерланды. Его мастерство высоко оценено критиками, отмечающими уникальный сплав романтизма и аналитического музыкального подхода.

За дирижерским пультом будет Константин Хватынец, приглашенный дирижер Большого театра и "Геликон-оперы". С 2011 года он занимает пост главного дирижера театра "Московская оперетта" и активно работает с Московским государственным академическим Детским музыкальным театром имени Н. И. Сац.

Обратите внимание

В программе возможны изменения. Следите за новостями!