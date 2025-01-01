Меню
Шопен. Импульс света. Lumisfera и 3000 свечей. Москва
Киноафиша Шопен. Импульс света. Lumisfera и 3000 свечей. Москва

Шопен. Импульс света. Lumisfera и 3000 свечей. Москва

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с музыкой Шопена

«Прикосновение к великому искусству вне границ и времени». Так можно охарактеризовать концерт, который откроет перед вами мир великолепной музыки Фредерика Шопена. Его творения, наполненные множеством жанров и тем, кажутся сложными для восприятия. Но на самом деле, настоящая музыка способна вызвать отклик в любом открытом сердцу, готовом к новым переживаниям.

В этом концерте вас ожидает незабываемая палитра эмоций, которую создаст петербургский пианист-виртуоз Станислав Чигадаев. А особую атмосферу волшебства и тайны добавит Lumisfera, обрамляя музыку в теплый свет свечей.

Программа концерта

  • Баллада № 1 соль минор, op. 23 – эмоциональное путешествие от задумчивости к буре страсти и драматическому финалу.
  • Большой блестящий вальс, op. 18 – ощущение праздника, радости и беззаботного блеска роскошного бала.
  • Этюд op. 10 № 12 («Революционный») – всплеск энергии, напряжения и страсти.
  • И другие произведения для погружения в мир великого композитора.

Об исполнителе

Станислав Чигадаев – пианист, аранжировщик и композитор. Лауреат международных конкурсов и преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Дресс-код мероприятия

Мы рекомендуем вам прийти в Cocktail дресс-коде, чтобы полностью насладиться атмосферой вечера.

Не упустите возможность прикоснуться к шедеврам Виртуоза и провести вечер в окружении красоты и музыкального волшебства!

Расписание

20 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 4000 ₽

Фотографии

