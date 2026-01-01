Оповещения от Киноафиши
Шопен. Этюды и сонаты
Шопен. Этюды и сонаты

12+
Возраст 12+

О концерте

Классика по пятницам: концерт Дмитрия Карпова

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится концерт в рамках цикла «Классика по пятницам». Уникальный шанс насладиться исполнением избранных сочинений Фредерика Шопена предоставит талантливый пианист Дмитрий Карпов.

Программа концерта

В программе концерта звучат знаменитые этюды и сонаты Шопена, которые будут интересны как любителям классической музыки, так и поклонникам творчества великого композитора. Это возможность услышать живую интерпретацию произведений, которые остаются в сердцах слушателей на протяжении многих лет.

Исполнитель

Дмитрий Карпов – выдающийся пианист, который известен своим глубоким пониманием и чувственным подходом к музыке. Его выступления вносят новое звучание в классическую традицию, и этот концерт обещает стать великолепным событием вечера.

Не упустите возможность насладиться волшебством музыки Шопена в удивительном исполнении Дмитрия Карпова!

 

Февраль
27 февраля пятница
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 300 ₽

