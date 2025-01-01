Меню
Шопен, Бетховен, Скарлатти, Рахманинов. Великие шедевры музыки
Билеты от 500₽
Киноафиша Шопен, Бетховен, Скарлатти, Рахманинов. Великие шедевры музыки

Шопен, Бетховен, Скарлатти, Рахманинов. Великие шедевры музыки

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Фортепианный концерт в Англиканской церкви св. Андрея

Дорогие друзья! Если вы ищете возможность насладиться великолепной фортепианной музыкой, не пропустите наш концерт 11 августа в 19:30. Это событие состоится в уникальном и атмосферном месте — Англиканской церкви св. Андрея.

Исполнители вечера

На сцене выступят молодые и талантливые пианисты — Никита Кочешков и Егор Арзамаскин, оба являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Их техника исполнения и артистизм заставят вас забыть о повседневных заботах.

Программа концерта

Концерт разделен на два отделения:

  • I отделение (исп. Никита Кочешков):
    • Л. ван Бетховен — Соната № 11 си бемоль мажор
    • Ф. Лист — Трансцендентные этюды:
      • № 7 «Героика»
      • № 8 «Дикая охота»
      • № 11 «Вечерние гармонии»
  • II отделение (исп. Егор Арзамаскин):
    • И.С. Bach — Прелюдия и фуга ре мажор из цикла «Хорошо темперированный клавир», I том
    • Д. Скарлатти — Сонаты:
      • К. 159 до мажор
      • К. 208 ля мажор
      • К. 141 ре минор
    • Ф. Шопен — Этюды:
      • № 21 соль-бемоль мажор
      • № 24 до минор
    • Ф. Лист — Этюд № 6 ля минор из цикла «Большие этюды по Паганини»
    • С. Рахманинов — Музыкальные моменты № 3-6, соч. 16

Обратите внимание, что в программе концерта могут быть незначительные изменения.

Почему стоит посетить концерт?

Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей классической музыки. Виртуозное исполнение, великолепная акустика зала и атмосфера исторического здания создадут уникальное впечатление. Вы сможете услышать высококлассное исполнение фортепианных произведений от молодых исполнителей в самом центре Москвы.

Мастера сцены

Егор Арзамаскин — лауреат более 30 различных конкурсов. Его глубокое музыкальное восприятие и виртуозное владение фортепиано делают его одним из ярчайших представителей современного фортепианного искусства.

Никита Кочешков — талантливый пианист и композитор, который сочетает в своем репертуаре классические произведения и авторские композиции, полные искренности и эмоций.

Этот концерт безусловно украсит ваш культурный досуг этим летом!

Купить билет на концерт

Расписание

11 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
19:30 от 500 ₽

Фотографии

Шопен, Бетховен, Скарлатти, Рахманинов. Великие шедевры музыки Шопен, Бетховен, Скарлатти, Рахманинов. Великие шедевры музыки Шопен, Бетховен, Скарлатти, Рахманинов. Великие шедевры музыки

