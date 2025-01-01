Шопен, Бетховен, Скарлатти, Рахманинов. Великие шедевры музыки

Фортепианный концерт в Англиканской церкви св. Андрея

Дорогие друзья! Если вы ищете возможность насладиться великолепной фортепианной музыкой, не пропустите наш концерт 11 августа в 19:30. Это событие состоится в уникальном и атмосферном месте — Англиканской церкви св. Андрея.

Исполнители вечера

На сцене выступят молодые и талантливые пианисты — Никита Кочешков и Егор Арзамаскин, оба являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Их техника исполнения и артистизм заставят вас забыть о повседневных заботах.

Программа концерта

Концерт разделен на два отделения:

I отделение (исп. Никита Кочешков): Л. ван Бетховен — Соната № 11 си бемоль мажор Ф. Лист — Трансцендентные этюды: № 7 «Героика» № 8 «Дикая охота» № 11 «Вечерние гармонии»

II отделение (исп. Егор Арзамаскин): И.С. Bach — Прелюдия и фуга ре мажор из цикла «Хорошо темперированный клавир», I том Д. Скарлатти — Сонаты: К. 159 до мажор К. 208 ля мажор К. 141 ре минор Ф. Шопен — Этюды: № 21 соль-бемоль мажор № 24 до минор Ф. Лист — Этюд № 6 ля минор из цикла «Большие этюды по Паганини» С. Рахманинов — Музыкальные моменты № 3-6, соч. 16



Обратите внимание, что в программе концерта могут быть незначительные изменения.

Почему стоит посетить концерт?

Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей классической музыки. Виртуозное исполнение, великолепная акустика зала и атмосфера исторического здания создадут уникальное впечатление. Вы сможете услышать высококлассное исполнение фортепианных произведений от молодых исполнителей в самом центре Москвы.

Мастера сцены

Егор Арзамаскин — лауреат более 30 различных конкурсов. Его глубокое музыкальное восприятие и виртуозное владение фортепиано делают его одним из ярчайших представителей современного фортепианного искусства.

Никита Кочешков — талантливый пианист и композитор, который сочетает в своем репертуаре классические произведения и авторские композиции, полные искренности и эмоций.

Этот концерт безусловно украсит ваш культурный досуг этим летом!