Шопен, Бетховен, Скарлатти, Рахманинов. Великие шедевры музыки

Дорогие друзья! Если вы ищете возможность насладиться великолепной фортепианной музыкой, не пропустите наш концерт 11 августа в 19:30. Это событие состоится в уникальном и атмосферном месте — Англиканской церкви св. Андрея.
На сцене выступят молодые и талантливые пианисты — Никита Кочешков и Егор Арзамаскин, оба являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Их техника исполнения и артистизм заставят вас забыть о повседневных заботах.
Концерт разделен на два отделения:
Обратите внимание, что в программе концерта могут быть незначительные изменения.
Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей классической музыки. Виртуозное исполнение, великолепная акустика зала и атмосфера исторического здания создадут уникальное впечатление. Вы сможете услышать высококлассное исполнение фортепианных произведений от молодых исполнителей в самом центре Москвы.
Егор Арзамаскин — лауреат более 30 различных конкурсов. Его глубокое музыкальное восприятие и виртуозное владение фортепиано делают его одним из ярчайших представителей современного фортепианного искусства.
Никита Кочешков — талантливый пианист и композитор, который сочетает в своем репертуаре классические произведения и авторские композиции, полные искренности и эмоций.
Этот концерт безусловно украсит ваш культурный досуг этим летом!