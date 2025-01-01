Шопен — душа фортепиано

Вечер музыки Шопена в Екатеринбурге

«Слушая Шопена, современники восклицали: "Не верится, что эта музыка создана человеком", а еще, что он научил фортепиано "петь".» Невесомая и поэтичная или бушующая, его музыка всегда невероятно красива.

На концерте, посвященном польскому гению, мы устроим фортепианный салон, подобный тем, в которых играл сам Шопен. В уютной обстановке, при свечах, у нас будет возможность насладиться его мазурками, полонезами и вальсами. Ноктюрны прозвучат в темноте, как и полагается настоящей ночной музыке.

Исполнители

Владислав Чепинога – лауреат международных конкурсов, солист Свердловской филармонии (фортепиано)

– лауреат международных конкурсов, солист Свердловской филармонии (фортепиано) Учащиеся Уральской специальной музыкальной школы (колледж)

Ведущая

Ольга Крючкова

Не упустите возможность погрузиться в мир шедевров Шопена и насладиться уникальной атмосферой фортепианного вечера!