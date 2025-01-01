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SHOO: презентация EP «Один День»
Билеты от 1000₽
Киноафиша SHOO: презентация EP «Один День»

SHOO: презентация EP «Один День»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт группы SHOO: Погружение в мир эмоций

Долгожданный сольник группы SHOO состоится 9 февраля в клубе Урбан в Москве. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников их музыки.

Презентация нового EP «Один день»

На концерте группа представит свой новый мини-альбом «Один день», наполненный пронзительными историями и электрическим звуком. Это идеальная возможность для зрителей насладиться как новыми композициями, так и проверенными временем любимыми хитами.

Расширенный состав и новый клип

SHOO выступит в расширенном составе, что добавит особую атмосферу и глубину звучания. Также будет представлен новый клип, который уже успел завоевать внимание фанатов.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность вспомнить самые романтичные моменты и испытать незабываемые эмоции в преддверии Дня Всех Влюбленных. Концерт SHOO — это не просто музыкальное событие, а настоящая эмоциональная встреча, которая подарит вам множество ярких впечатлений.

Приходите в клуб Урбан 9 февраля и станьте частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

SHOO: презентация EP «Один День»

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