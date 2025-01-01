SHOO: презентация EP «Один День»

Сольный концерт группы SHOO: Погружение в мир эмоций

Долгожданный сольник группы SHOO состоится 9 февраля в клубе Урбан в Москве. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников их музыки.

Презентация нового EP «Один день»

На концерте группа представит свой новый мини-альбом «Один день», наполненный пронзительными историями и электрическим звуком. Это идеальная возможность для зрителей насладиться как новыми композициями, так и проверенными временем любимыми хитами.

Расширенный состав и новый клип

SHOO выступит в расширенном составе, что добавит особую атмосферу и глубину звучания. Также будет представлен новый клип, который уже успел завоевать внимание фанатов.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность вспомнить самые романтичные моменты и испытать незабываемые эмоции в преддверии Дня Всех Влюбленных. Концерт SHOO — это не просто музыкальное событие, а настоящая эмоциональная встреча, которая подарит вам множество ярких впечатлений.

Приходите в клуб Урбан 9 февраля и станьте частью этого незабываемого вечера!