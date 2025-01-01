Меню
Shokran
Киноафиша Shokran

Shokran

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы Shokran в клубе «Рассвет»

Группа Shokran представит новую шоу-программу в клубе «Рассвет» в Санкт-Петербурге. Это событие станет настоящим праздником для фанатов восточной экзотики и мрачной драмы. Артисты сочетат в своем выступлении свежий материал с известными хитами, создавая уникальную атмосферу загадочности и мощи.

Новое звучание и любимые хиты

На концерте зрители смогут насладиться обновленным звучанием, которое объединяет восточные мотивы с современными ритмами прогрессивного метала. Особое внимание будет уделено эмоциональной глубине каждого исполнения, что позволит каждому слушателю ощутить мощь музыки.

Легенды Древнего Востока в музыке

Каждое выступление группы станет настоящим погружением в мир древних легенд. Shokran перенесёт своих зрителей через века, при этом сохранив актуальность и современность своих музыкальных идей. Это отличный шанс для тех, кто ценит сочетание культур и стилей.

Приходите на концерт Shokran и станьте частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт Shokran

В других городах
Январь
23 января пятница
19:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1500 ₽

