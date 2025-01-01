Меню
Shokran
Билеты от 1500₽
Киноафиша Shokran

Shokran

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт Shokran в Москве

Группа Shokran представляет собой яркий пример прогрессивного метала и джента на российской сцене. Хотя в их музыке можно услышать элементы различных стилей, основное внимание уделяется именно прогрессивному металу и дженту, с интересными вкраплениями восточной музыки и ритмов.

Новая шоу-программа

Скоро зрителей ждет нечто особенное — Shokran отправляется в тур, в рамках которого они презентуют свою новую шоу-программу. Глубокие и насыщенные композиции погрузят зрителей в атмосферу таинственности и драмы. Каждый концерт станет встречей со свежими материалами группы, а также предложит давно полюбившиеся хиты, которые пробудят чувства и сделают вечер незабываемым.

Музыка и вдохновение

Концертная программа объединит обновленное звучание с восточной экзотикой и глубиной эмоционального переживания. Зрители смогут насладиться не только богатством музыкальных текстур, но и погрузиться в легенды Древнего Востока, предстающие в современном звучании прогрессивного метала.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, наполненного мощной энергией и загадочностью!

Купить билет на концерт Shokran

Январь
24 января суббота
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1500 ₽

