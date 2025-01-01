Тур SHOKRAN: Погружение в мир загадок и мелодий

Время мрака и откровений возвращается — и теперь оно охватит целый тур. Группа SHOKRAN отправляется в путешествие, чтобы представить свою новую шоу-программу.

Эта программа обещает захватывающее погружение в свежий музыкальный материал, пронизанный мощью, загадочностью и атмосферной драмой. Каждый концерт тура объединит обновлённое звучание с восточной экзотикой и мрачной эмоциональной глубиной.

Слияние востока и прогрессивного метала

Зрители смогут насладиться не только новыми композициями, но и полюбившимися хитами, которые заставят сердца биться быстрее. Это будет действительно уникальное путешествие сквозь легенды Древнего Востока и современные ритмы прогрессивного метала.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обещает оставить незабываемые впечатления и подарить яркие эмоции. Станьте свидетелем чудесного слияния культур и стилей в исполнении талантливых музыкантов SHOKRAN!