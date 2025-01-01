Меню
Shokran
Киноафиша Shokran

Shokran

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тур SHOKRAN: Погружение в мир загадок и мелодий

Время мрака и откровений возвращается — и теперь оно охватит целый тур. Группа SHOKRAN отправляется в путешествие, чтобы представить свою новую шоу-программу.

Эта программа обещает захватывающее погружение в свежий музыкальный материал, пронизанный мощью, загадочностью и атмосферной драмой. Каждый концерт тура объединит обновлённое звучание с восточной экзотикой и мрачной эмоциональной глубиной.

Слияние востока и прогрессивного метала

Зрители смогут насладиться не только новыми композициями, но и полюбившимися хитами, которые заставят сердца биться быстрее. Это будет действительно уникальное путешествие сквозь легенды Древнего Востока и современные ритмы прогрессивного метала.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обещает оставить незабываемые впечатления и подарить яркие эмоции. Станьте свидетелем чудесного слияния культур и стилей в исполнении талантливых музыкантов SHOKRAN!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 7 ноября
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
19:00 от 1000 ₽
Краснодар, 8 ноября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1000 ₽
Ростов-на-Дону, 9 ноября
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
19:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 12 ноября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
19:00 от 1000 ₽
Казань, 14 ноября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 15 ноября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1000 ₽
Челябинск, 16 ноября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Несогласие
16+
Инди
Несогласие
4 октября в 19:00 Diesel
от 1000 ₽
Виктор Салтыков
12+
Поп Эстрада
Виктор Салтыков
16 ноября в 19:00 Воронежский концертный зал
от 2000 ₽
Ольга Малащенко
18+
Юмор
Ольга Малащенко
16 ноября в 18:00 Воронежский ДК железнодорожников
от 1800 ₽
