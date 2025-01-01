Спектакль «Шокан. Монолог шепотом» в Омском театре драмы

21 ноября в 18.00 на Основной сцене Омского государственного академического театра драмы в рамках Международной научно-практической конференции «Валихановские чтения» будет показан спектакль «Шокан. Монолог шепотом» Областного русского драматического театра имени Н. Погодина из Петропавловска.

Погружение в историю

Спектакль рассказывает о последних днях жизни Шокана Уалиханова - великого казахского учёного и просветителя. В его богатой биографии нашлось место географии, истории, этнографии, фольклористике и востоковедению. Уалиханов оставил значительное наследие, став символом культурного обмена между Востоком и Западом.

Вечные вопросы

Драма поднимает глубокие вопросы о смысле жизни, предназначении человека в этом мире и его служении высоким идеалам. Через личную историю Шокана зрители смогут понять, как важны стремления каждого человека к познанию и самовыражению.

Не упустите возможность

Не пропустите уникальную возможность стать свидетелем этого трогательного и глубокого спектакля. Приходите и узнайте больше о великом казахском учёном, чьи идеи и мечты актуальны и в нашем времени.