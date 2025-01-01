Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Shocking Blue Tribute: Алена Компанец
Билеты от 1000₽
Киноафиша Shocking Blue Tribute: Алена Компанец

Shocking Blue Tribute: Алена Компанец

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ночной трибьют-концерт в честь Shocking Blue

Приглашаем вас на незабываемый ночной трибьют-концерт, посвященный легендарной голландской рок-группе Shocking Blue. Эта группа навсегда вошла в историю музыки благодаря своему хиту “Venus”, который в феврале 1970 года занял первое место в чарте Billboard Hot 100 и стал мировым суперхитом.

Музыкальное наследие Shocking Blue

Shocking Blue известна своим уникальным звучанием, которое сочетает британский бит, американскую психоделику и ритм-энд-блюз. Особый шарм их музыке придает индийский ситар, а также запоминающийся голос Маришки Вереш, вокалистки с цыганскими корнями. Именно ее вокал стал визитной карточкой группы.

Культовые альбомы и их влияние

Одним из самых успешных альбомов группы является “At Home”, который вместе с “3rd Album” стал настоящей классикой. Как говорили о “At Home”: Пластинка распространяется как грипп! На нашем концерте прозвучат песни из этих культовых винтажных альбомов, которые по праву считаются жемчужинами рок-музыки.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением хитов Shocking Blue и погрузиться в атмосферу 70-х годов. Мы ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
8 августа в 18:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
13 августа в 20:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Осенины
6+
Фолк
Осенины
28 сентября в 14:00 Музыкальная квартира на Тверской
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше