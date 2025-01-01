Shocking Blue Tribute: Алена Компанец

Ночной трибьют-концерт в честь Shocking Blue

Приглашаем вас на незабываемый ночной трибьют-концерт, посвященный легендарной голландской рок-группе Shocking Blue. Эта группа навсегда вошла в историю музыки благодаря своему хиту “Venus”, который в феврале 1970 года занял первое место в чарте Billboard Hot 100 и стал мировым суперхитом.

Музыкальное наследие Shocking Blue

Shocking Blue известна своим уникальным звучанием, которое сочетает британский бит, американскую психоделику и ритм-энд-блюз. Особый шарм их музыке придает индийский ситар, а также запоминающийся голос Маришки Вереш, вокалистки с цыганскими корнями. Именно ее вокал стал визитной карточкой группы.

Культовые альбомы и их влияние

Одним из самых успешных альбомов группы является “At Home”, который вместе с “3rd Album” стал настоящей классикой. Как говорили о “At Home”: Пластинка распространяется как грипп! На нашем концерте прозвучат песни из этих культовых винтажных альбомов, которые по праву считаются жемчужинами рок-музыки.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением хитов Shocking Blue и погрузиться в атмосферу 70-х годов. Мы ждем вас на концерте!