Масштабные и трагические события ХХ века оставили после себя не только исковерканные судьбы и разрушенные города, но и особые формы культурного наследия. Музеи, мемориалы, памятники и скульптуры стали важными инструментами осмысления прошлого. В этом контексте предлагаем к просмотру документальный фильм «Шоа» (реж. Клод Ланцман, 1985) — уникальное девятичасовое исследование Катастрофы.
Ланцман демонстрирует, что пейзаж и архитектура могут хранить следы истории не меньше, чем человеческая память. Фильм предоставляет слово не только свидетелям, но и самим местам, которые стали участниками и хранителями трагедии. Однако послание этих «немых свидетелей» нередко остается неочевидным.
После показа фильма состоится дискуссия, на которой будут обсуждаться:
В круглом столе примут участие:
Модератор: Петр Мазаев — координатор англоязычной программы старшей школы в Европейской гимназии, куратор программы «Современная педагогика» School of Education, UU, преподаватель НИУ ВШЭ.