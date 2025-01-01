Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
«Шоа»: кинопоказ и дискуссия «Память места и Места памяти»
Билеты от 250₽
Киноафиша «Шоа»: кинопоказ и дискуссия «Память места и Места памяти»

«Шоа»: кинопоказ и дискуссия «Память места и Места памяти»

18+
Возраст 18+
Билеты от 250₽

О концерте/спектакле

Документальный фильм «Шоа»: исследование памятной культуры в Еврейском музее и центре толерантности

Масштабные и трагические события ХХ века оставили после себя не только исковерканные судьбы и разрушенные города, но и особые формы культурного наследия. Музеи, мемориалы, памятники и скульптуры стали важными инструментами осмысления прошлого. В этом контексте предлагаем к просмотру документальный фильм «Шоа» (реж. Клод Ланцман, 1985) — уникальное девятичасовое исследование Катастрофы.

Ланцман демонстрирует, что пейзаж и архитектура могут хранить следы истории не меньше, чем человеческая память. Фильм предоставляет слово не только свидетелям, но и самим местам, которые стали участниками и хранителями трагедии. Однако послание этих «немых свидетелей» нередко остается неочевидным.

Дискуссия «Память места и Места памяти»

После показа фильма состоится дискуссия, на которой будут обсуждаться:

  • Как функционируют места памяти и какую роль они играют в коллективном воображении
  • Какие формы памяти они передают и кто определяет эти нарративы
  • Как архитектура и пространственные искусства управляют восприятием
  • Как музейные пространства оформляют повествование о прошлом
  • Как посетитель сталкивается с этим опытом и переживает его

Участники дискуссии

В круглом столе примут участие:

  • Оксана Мороз — кандидат культурологии, доцент Департамента медиа Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, куратор образовательных и культурных проектов.
  • Вадим Басс — историк архитектуры, доцент факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат искусствоведения.

Модератор: Петр Мазаев — координатор англоязычной программы старшей школы в Европейской гимназии, куратор программы «Современная педагогика» School of Education, UU, преподаватель НИУ ВШЭ.

Тайминг мероприятия

  • 14:00 — Вводное слово историка Петра Мазаева
  • 14:30 — Начало кинопоказа (5 часов)
  • 19:30 — Начало дискуссии «Память места и Места памяти»

Купить билет на выставка «Шоа»: кинопоказ и дискуссия «Память места и Места памяти»

Помощь с билетами
Октябрь
12 октября воскресенье
14:00
Еврейский музей и центр толерантности Москва, Образцова, 11, стр. 1а, Бахметьевский гараж
от 250 ₽

В ближайшие дни

Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
0+
Живопись Классическое искусство
Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
22 октября в 14:00 Музей Аполлинария Васнецова
Билеты
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
1 октября в 20:10 Арт-пространство Futurione
от 1970 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
29 октября в 13:00 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше