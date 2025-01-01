Документальный фильм «Шоа»: исследование памятной культуры в Еврейском музее и центре толерантности

Масштабные и трагические события ХХ века оставили после себя не только исковерканные судьбы и разрушенные города, но и особые формы культурного наследия. Музеи, мемориалы, памятники и скульптуры стали важными инструментами осмысления прошлого. В этом контексте предлагаем к просмотру документальный фильм «Шоа» (реж. Клод Ланцман, 1985) — уникальное девятичасовое исследование Катастрофы.

Ланцман демонстрирует, что пейзаж и архитектура могут хранить следы истории не меньше, чем человеческая память. Фильм предоставляет слово не только свидетелям, но и самим местам, которые стали участниками и хранителями трагедии. Однако послание этих «немых свидетелей» нередко остается неочевидным.

Дискуссия «Память места и Места памяти»

После показа фильма состоится дискуссия, на которой будут обсуждаться:

Как функционируют места памяти и какую роль они играют в коллективном воображении

Какие формы памяти они передают и кто определяет эти нарративы

Как архитектура и пространственные искусства управляют восприятием

Как музейные пространства оформляют повествование о прошлом

Как посетитель сталкивается с этим опытом и переживает его

Участники дискуссии

В круглом столе примут участие:

Оксана Мороз — кандидат культурологии, доцент Департамента медиа Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, куратор образовательных и культурных проектов.

Вадим Басс — историк архитектуры, доцент факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат искусствоведения.

Модератор: Петр Мазаев — координатор англоязычной программы старшей школы в Европейской гимназии, куратор программы «Современная педагогика» School of Education, UU, преподаватель НИУ ВШЭ.

Тайминг мероприятия