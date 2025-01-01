В Еврейском музее и центре толерантности состоится дискуссия, приуроченная к 40-летию выхода фильма Клода Ланцмана «Шоа» — одного из самых значимых произведений в истории документального кино. Этот фильм меняет подход к документалистике, отказываясь от традиционных архивных съёмок и экспертных комментариев. Вместо этого он сосредотачивается на лицах и голосах тех, кто стал свидетелем трагических событий.
Ланцман показывает, что свидетель не просто источник информации, а носитель памяти, которая проявляется перед камерой. Кино перестает быть простым изображением и превращается в этическое пространство, где возможно обсуждение невозможного. В рамках дискуссии участники обсудят, как такие элементы, как молчание, паузы и даже невербальные сигналы, становятся важными высказываниями. Также мы поговорим о том, как пейзажи функционируют как места памяти.
Этот отказ от традиционного показа Холокоста превращает «Шоа» в не просто фильм о катастрофе, а в её самую артикуляцию. Что же значит свидетельствовать о событиях, когда сама история оказалась в тишине? На эти и другие вопросы будут искать ответы участники дискуссии.