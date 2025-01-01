Дискуссия о фильме "Шоа" в Еврейском музее и центре толерантности

В Еврейском музее и центре толерантности состоится дискуссия, приуроченная к 40-летию выхода фильма Клода Ланцмана «Шоа» — одного из самых значимых произведений в истории документального кино. Этот фильм меняет подход к документалистике, отказываясь от традиционных архивных съёмок и экспертных комментариев. Вместо этого он сосредотачивается на лицах и голосах тех, кто стал свидетелем трагических событий.

Этическое пространство и свидетельство памяти

Ланцман показывает, что свидетель не просто источник информации, а носитель памяти, которая проявляется перед камерой. Кино перестает быть простым изображением и превращается в этическое пространство, где возможно обсуждение невозможного. В рамках дискуссии участники обсудят, как такие элементы, как молчание, паузы и даже невербальные сигналы, становятся важными высказываниями. Также мы поговорим о том, как пейзажи функционируют как места памяти.

Отказ от привычной визуальной репрезентации

Этот отказ от традиционного показа Холокоста превращает «Шоа» в не просто фильм о катастрофе, а в её самую артикуляцию. Что же значит свидетельствовать о событиях, когда сама история оказалась в тишине? На эти и другие вопросы будут искать ответы участники дискуссии.

Участники дискуссии

Олег Аронсон — российский искусствовед, теоретик кино и телевидения, философ, кандидат философских наук.

Ксения Голубович — кандидат филологических наук, преподаватель Школы Нового Кино, писатель, переводчик, культуролог, председатель жюри литературной премии имени Александра Пятигорского, литературный критик, редактор издательства «Логос».

Илья Женин — кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, директор Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС.

