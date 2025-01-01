Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
«Шоа»: кинопоказ и дискуссия «Как возможно свидетельство памяти?»
Билеты от 250₽
Киноафиша «Шоа»: кинопоказ и дискуссия «Как возможно свидетельство памяти?»

«Шоа»: кинопоказ и дискуссия «Как возможно свидетельство памяти?»

18+
Возраст 18+
Билеты от 250₽

О концерте/спектакле

Дискуссия о фильме "Шоа" в Еврейском музее и центре толерантности

В Еврейском музее и центре толерантности состоится дискуссия, приуроченная к 40-летию выхода фильма Клода Ланцмана «Шоа» — одного из самых значимых произведений в истории документального кино. Этот фильм меняет подход к документалистике, отказываясь от традиционных архивных съёмок и экспертных комментариев. Вместо этого он сосредотачивается на лицах и голосах тех, кто стал свидетелем трагических событий.

Этическое пространство и свидетельство памяти

Ланцман показывает, что свидетель не просто источник информации, а носитель памяти, которая проявляется перед камерой. Кино перестает быть простым изображением и превращается в этическое пространство, где возможно обсуждение невозможного. В рамках дискуссии участники обсудят, как такие элементы, как молчание, паузы и даже невербальные сигналы, становятся важными высказываниями. Также мы поговорим о том, как пейзажи функционируют как места памяти.

Отказ от привычной визуальной репрезентации

Этот отказ от традиционного показа Холокоста превращает «Шоа» в не просто фильм о катастрофе, а в её самую артикуляцию. Что же значит свидетельствовать о событиях, когда сама история оказалась в тишине? На эти и другие вопросы будут искать ответы участники дискуссии.

Участники дискуссии

  • Олег Аронсон — российский искусствовед, теоретик кино и телевидения, философ, кандидат философских наук.
  • Ксения Голубович — кандидат филологических наук, преподаватель Школы Нового Кино, писатель, переводчик, культуролог, председатель жюри литературной премии имени Александра Пятигорского, литературный критик, редактор издательства «Логос».
  • Илья Женин — кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, директор Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС.

Тайминг мероприятия

  • 14:00 — Вводное слово Юрия Табака, исследователя в религиозно-исторической области, переводчика и журналиста.
  • 14:30 — Начало кинопоказа (продолжительность: 4 часа 30 минут).
  • 19:30 — Дискуссия «Шоа: как возможно свидетельство памяти?»

Купить билет на выставка «Шоа»: кинопоказ и дискуссия «Как возможно свидетельство памяти?»

Помощь с билетами
Октябрь
5 октября воскресенье
14:00
Еврейский музей и центр толерантности Москва, Образцова, 11, стр. 1а, Бахметьевский гараж
от 250 ₽

В ближайшие дни

Виртуальная инсталляция «Психоз»
18+
Инсталляция Новые медиа Современное искусство
Виртуальная инсталляция «Психоз»
18 октября в 12:40 Центр «Марс»
от 1000 ₽
Elements
0+
Интерактивный Новые медиа Иммерсивный
Elements
6 октября в 17:00 Арт-пространство Luminar
от 250 ₽
Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина
0+
Исторические выставки
Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина
25 октября в 17:00 Дом-музей Щепкина
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше