Шнитке. Шенберг. Прокофьев

Приглашаем вас на увлекательный концерт, который станет ярким событием в мире классической музыки. В рамках программы прозвучат произведения выдающихся композиторов ХХ века, способные раскрыть идеи и переживания этой эпохи.
Андрей Коробейников - фортепиано
Дмитрий Лисс - дирижёр, художественный руководитель и главный дирижёр Уральского академического филармонического оркестра
Не упустите возможность услышать музыкальные шедевры, которые расскажут о надеждах и бурях прошлого века. Эти произведения позволяют взглянуть на историю через призму композиторского гения и станут настоящим открытием для любителей высокой музыки.
Забронируйте свои билеты и готовьтесь к незабываемому вечеру классической музыки!