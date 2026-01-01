Шнитке. Шенберг. Прокофьев

Музыка ХХ века: Симфонии и концерты

Приглашаем вас на увлекательный концерт, который станет ярким событием в мире классической музыки. В рамках программы прозвучат произведения выдающихся композиторов ХХ века, способные раскрыть идеи и переживания этой эпохи.

В программе концерта:

С. Прокофьев - Симфония № 5

- Симфония № 5 A. Шёнберг - Концерт для фортепиано с оркестром, ор. 42

- Концерт для фортепиано с оркестром, ор. 42 A. Шнитке - Концерт для фортепиано и струнного оркестра, ор. 136

Исполнители:

Андрей Коробейников - фортепиано

Дмитрий Лисс - дирижёр, художественный руководитель и главный дирижёр Уральского академического филармонического оркестра

Не упустите возможность услышать музыкальные шедевры, которые расскажут о надеждах и бурях прошлого века. Эти произведения позволяют взглянуть на историю через призму композиторского гения и станут настоящим открытием для любителей высокой музыки.

Забронируйте свои билеты и готовьтесь к незабываемому вечеру классической музыки!