Шнитке. Шенберг. Прокофьев
Шнитке. Шенберг. Прокофьев

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыка ХХ века: Симфонии и концерты

Приглашаем вас на увлекательный концерт, который станет ярким событием в мире классической музыки. В рамках программы прозвучат произведения выдающихся композиторов ХХ века, способные раскрыть идеи и переживания этой эпохи.

В программе концерта:

  • С. Прокофьев - Симфония № 5
  • A. Шёнберг - Концерт для фортепиано с оркестром, ор. 42
  • A. Шнитке - Концерт для фортепиано и струнного оркестра, ор. 136

Исполнители:

Андрей Коробейников - фортепиано
Дмитрий Лисс - дирижёр, художественный руководитель и главный дирижёр Уральского академического филармонического оркестра

Не упустите возможность услышать музыкальные шедевры, которые расскажут о надеждах и бурях прошлого века. Эти произведения позволяют взглянуть на историю через призму композиторского гения и станут настоящим открытием для любителей высокой музыки.

Забронируйте свои билеты и готовьтесь к незабываемому вечеру классической музыки!

Апрель
30 апреля четверг
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Посвящение тромбонисту Карлу Фонтане. Виталий Владимиров и резиденты EverJazz
6+
Джаз
Посвящение тромбонисту Карлу Фонтане. Виталий Владимиров и резиденты EverJazz
28 марта в 19:00 Ever Jazz
Билеты
Баста
16+
Хип-хоп
Баста
19 марта в 20:00 УГМК-арена
Билеты
Вивальди. Времена года при свечах
6+
Классическая музыка
Вивальди. Времена года при свечах
9 апреля в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 599 ₽
