Музыкальный проект «Шнипельсон и Потамушт» в Москве

«Шнипельсон и Потамушт» — это не просто музыкальный проект, а настоящая лаборатория творчества, которая прошла путь от дуэта до квинтета. Все началось, когда поэт и певец Борис Рывкин, лидер группы «Стена», пригласил московского гитариста Анатолия Мачуленко для совместного исполнения музыки, которая не укладывалась в рамки их предыдущего проекта.

С течением времени группа расширилась, к мужскому вокалу Рывкина добавилось восхитительное сопрано Анны Прокопьевой, солистки труппы «Театриума на Серпуховке». Анна успешно сочетает театральное искусство с музыкальным, легко переходя от выступлений на сцене театра к исполнению в церковном хоре и камерных клубах Москвы.

Инструментальный состав группы также значительно увеличился: гитары теперь живут в гармонии с клавишными Юрия Смолякова, ранее выступавшего в группе «Воскресенье». За барабанами играет молодой и талантливый Ярослав Байков, который делает свои первые шаги на большом музыкальном пути именно в этом проекте.

Сегодня «Шнипельсон и Потамушт» — это открытая форма сотрудничества, где на сцене уже блистали Илья Алтухов, Алиса Тэн и Михаил Чиринашвили. За динамичным названием проекта «Шнипельсон и Потамушт» стоит концепция двух антиподов: противоречивых личностей, которые отражают внутренний мир лирического героя, исполняющего песни группы. Один из них нашептывает о ярости, а другой — о нежности, чередуя джазовые аккорды и «а капелла» выступления.

На каждом концерте зрители могут ожидать разносторонней программы: от танцев до глубокой грусти, от смеха до ностальгии. «Шнипельсон и Потамушт» исполняет не только свои оригинальные композиции, но и переосмысленные хиты таких мастеров, как Стинг, Эрик Клэптон, Нора Джонс, Нина Симон и Чарли Чаплин.