Музыкальный проект "Шнипельсон и Потамушт" в Академ джаз клубе

Музыкальный проект "Шнипельсон и Потамушт" зародился как дуэт и быстро трансформировался в квартет, а затем и в квинтет. Этот эксперимент стал возможен благодаря поэту и певцу Борису Рывкину, лидеру группы "Стена". Он пригласил московского гитариста Анатолия Мачуленко, чтобы реализовать музыкальные идеи, которые не вписались в рамки их предыдущего проекта.

Уникальный состав

С течением времени к мужскому вокалу Бориса Рывкина добавилось восхитительное сопрано Анны Прокопьевой, солистки труппы "Театриума на Серпуховке". Анна легко перемещается с театральной сцены в хоровые исполнения и камерные клубы, создавая уникальную атмосферу.

Инструментальный состав группы продолжает расширяться: гитары дополнились клавишами Юрия Смолякова, который ранее играл в группе "Воскресенье". За барабанами зрители смогут увидеть молодого Ярослава Байкова — представителя музыкальной династии, для которого "Шнипельсон и Потамушт" стал ярким дебютом. Завершает состав великолепный Алексей Геращенко — мультиинструменталист и обладатель фантастического голоса.

Магия музыкального взаимодействия

Название проекта изменилось на "Шнипельсон и Потамушт", подчеркивая уникальность творческого подхода. Оно символизирует два противоположных начала в сознании лирического героя: один "нашептывает" о ярости, другой о нежности. На их концертах зрители могут ожидать веселья, грусти, смеха и ностальгии — всё это в рамках одного выступления.

Кроме оригинальных произведений, группа исполняет известные композиции таких исполнителей, как Стинг, Эрик Клэптон и Нина Симон, даря публике атмосферу нестареющей музыки.

Как объяснить друзьям?

Когда вас спросят о звучании "Шнипельсона и Потамушта", просто скажите: "Это похоже на акустический блюз-рок" или "Это акустический R&B". Или проще: "Это хорошая музыка, такая, какую играли раньше".

Состав группы