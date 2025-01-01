Меню
Шнипельсон и Потамушт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шнипельсон и Потамушт

Шнипельсон и Потамушт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный проект "Шнипельсон и Потамушт" в Академ джаз клубе

Музыкальный проект "Шнипельсон и Потамушт" зародился как дуэт и быстро трансформировался в квартет, а затем и в квинтет. Этот эксперимент стал возможен благодаря поэту и певцу Борису Рывкину, лидеру группы "Стена". Он пригласил московского гитариста Анатолия Мачуленко, чтобы реализовать музыкальные идеи, которые не вписались в рамки их предыдущего проекта.

Уникальный состав

С течением времени к мужскому вокалу Бориса Рывкина добавилось восхитительное сопрано Анны Прокопьевой, солистки труппы "Театриума на Серпуховке". Анна легко перемещается с театральной сцены в хоровые исполнения и камерные клубы, создавая уникальную атмосферу.

Инструментальный состав группы продолжает расширяться: гитары дополнились клавишами Юрия Смолякова, который ранее играл в группе "Воскресенье". За барабанами зрители смогут увидеть молодого Ярослава Байкова — представителя музыкальной династии, для которого "Шнипельсон и Потамушт" стал ярким дебютом. Завершает состав великолепный Алексей Геращенко — мультиинструменталист и обладатель фантастического голоса.

Магия музыкального взаимодействия

Название проекта изменилось на "Шнипельсон и Потамушт", подчеркивая уникальность творческого подхода. Оно символизирует два противоположных начала в сознании лирического героя: один "нашептывает" о ярости, другой о нежности. На их концертах зрители могут ожидать веселья, грусти, смеха и ностальгии — всё это в рамках одного выступления.

Кроме оригинальных произведений, группа исполняет известные композиции таких исполнителей, как Стинг, Эрик Клэптон и Нина Симон, даря публике атмосферу нестареющей музыки.

Как объяснить друзьям?

Когда вас спросят о звучании "Шнипельсона и Потамушта", просто скажите: "Это похоже на акустический блюз-рок" или "Это акустический R&B". Или проще: "Это хорошая музыка, такая, какую играли раньше".

Состав группы

  • Борис Рывкин — вокалист, заслуженный артист России, поэт и актер.
  • Анатолий Мачуленко — гитара, аранжировщик, сотрудничавший с известными артистами.
  • Юрий Смоляков — клавиши, опытный музыкант, игравший в нескольких известных группах.
  • Алексей Геращенко — вокалист, лауреат множества музыкальных конкурсов и участник телевизионных проектов.
  • Анна Прокопьева — актриса и певица с уникальным голосом.
  • Ярослав Байков — барабаны, перкуссия, молодой талант из музыкальной династии.

Купить билет на концерт Шнипельсон и Потамушт

Сентябрь
24 сентября среда
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1000 ₽

